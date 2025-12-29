¿Los gatos reconocen a las personas?

Aún no hay pruebas de que los gatos puedan reconocer los rostros humanos y de hecho, tampoco está claro si pueden identificarnos como especie, puede que incluso nos vean como enormes gatos torpes. Pero entonces, ¿cómo son capaces de reconocernos?

Aunque tu gato no pueda reconocer tu rostro de forma individual, lo que sí podrá es identificarte a través del olor o el timbre de la voz.

Esta es una de las evidencias por las que queda demostrado que estos animales confían plenamente en su nariz y oídos, ambos sentidos están muy desarrollados en estos animales y son capaces de lograr una especie de huella digital de su humano favorito.

Y es que, aunque el sentido de la vista sea incluso superior al nuestro con un mayor campo de visión periférica y una excelente visión nocturna, la realidad es que los felinos aprecian menos gama de colores que nosotros.

Esta es precisamente la razón principal de que los gatos no puedan reconocernos simplemente por la vista y de que tampoco puedan reconocer los rostros de las personas.

¿Qué es lo que reconocen de las personas?

Aunque no puedan reconocer nuestro rostro, lo que sí pueden reconocer es nuestra voz, el timbre con el que nos dirigimos a ellos (cuanto más agudo mejor) o incluso nuestra forma de andar a través de los sonidos de nuestros pasos.

Además de esto, los gatos también son animales bastante intuitivos y sensibles a nuestro comportamiento y también pueden ser capaces de reconocer nuestras emociones y sentimientos, evidencia de ello es que cuando estamos felices y de buen humor nuestro gato también suele estarlo, mientras que cuando estamos tristes o estresados, nuestro gato también estará nervioso.

Pero sin duda, una de las características más peculiares de los gatos es que, aunque no puedan reconocer nuestro rostro, sí que pueden reconocer nuestras expresiones faciales y a través de ellas también discernir el estado emocional de esa persona y sobre todo de sus dueños.

¿Cómo saber si un gato te reconoce?

Cualquiera de estos comportamientos será una señal de que te reconoce y de que se acuerda de tí:

Se frota con tus piernas

Este tipo de comportamiento es un marcaje olfativo, una especie de ritual con la que ocurre un importante intercambio de olores con el que tu gato intenta crear un olor común y familiar entre los individuos que comparten un mismo territorio. Una forma de convertir los objetos o, en este caso personas marcadas, en algo familiar.

Se echa mostrándote su barriga

Su pancita es una de las zonas más expuestas de su cuerpo, así que si tu gato se revuelca en el suelo con su panza para arriba es su manera de decirte que se siente muy agusto contigo.

Te mira parpadeando lentamente o se duerme a tu lado

Si te mira fijamente parpadeando o con los ojos entrecerrados también es otra manera de comunicarte que se encuentra muy agusto contigo y te aseguramos que este es un comportamiento que sólo reservará para sus mejores compañeros. Lo mismo que si decide acurrucarse a tu lado para dormir contigo.

Amasan en tu regazo

Cuando un gato amasa tu regazo, también puede ser una señal de relajación, ya que de esta forma muestra que se siente seguro contigo, al igual que se sintió en el pasado con su madre cuando solo era un gatito. Y es que, cuando están en sus primeros días de vida, los gatitos suelen amasar los pechos de sus madres para obtener más leche de ellos. Un comportamiento que también continúa en su vida adulta para expresar tranquilidad y felicidad.

Cola alta

Esta posición denota confianza y seguridad con la persona, ya que por lo general el gato solo muestra la cola alta en situaciones de confort, felicidad y bienestar.