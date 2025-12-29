Tarot del colibrí: se vencerán todos los obstáculos

Carta 1) Ocho de oros: trabajo duro. Dedicación. Perseverancia. Adquirir una habilidad.

Carta 2) La torre: final. Destrucción. Caída. Tener que volver a empezar.

Carta 3) El emperador: poder. Liderazgo. Autoridad. Abundancia. Control. Disciplina. Estabilidad. Construir sobre bases sólidas.

Mensaje final

En una tirada de tres cartas, dos arcanos mayores: la torre y el emperador. El tarot dice que ha ocurrido o está ocurriendo un final. Algo se está viniendo abajo por su propio peso, en tanto ya era insostenible. Puede tratarse de una relación de pareja, un negocio, una sociedad, etc. Todo se desmorona y cae. Obviamente esta destrucción sorprende y confunde a la persona que en un primer momento no sabe bien qué hacer, hasta que entiende que tiene que empezar desde cero otra vez. Para recomenzar dicen las cartas que habrá mucho trabajo por delante, la persona tendrá que poner esfuerzo, perseverancia y paciencia porque le toca un tiempo de trabajo duro. Poner ladrillo por ladrillo requiere de un proceso en el tiempo que no será fácil. No obstante, no hay que bajar los brazos, es el momento de ser fuerte, racional, tener autocontrol , orden para establecer prioridades, confianza en sí mismo y disciplina para iniciar una nueva construcción, esta vez con bases sólidas y estables, cualidades que no tenía lo que se derrumbó, por eso más tarde o más temprano se iba a caer. La persona debe sacar de esa experiencia un aprendizaje para no volver a construir castillos sobre la arena. El tarot dice con la figura del emperador al final de la tirada, que no se debe temer porque se vencerán todos los obstáculos y finalmente se recobrará el propio poder, la abundancia y el equilibrio perdido.