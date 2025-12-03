Estás son las cosas que los gatos pueden predecir

Desde la Antigüedad, la figura del gato ha estado rodeada de mitos que le atribuyen poderes sobrenaturales, desde la capacidad de transmitir la "mala suerte" hasta la habilidad de anticipar acontecimientos que aún no han ocurrido.

Dejando la superstición a un lado, lo cierto es que existen 7 cosas que los gatos pueden predecir. No tienen que ver con magia ni prodigios milagrosos, sino que ciertas características de los felinos los hacen más sensibles a algunas situaciones que pasan inadvertidas para los humanos.

1. Los gatos pueden predecir temblores y terremotos

En diversas catástrofes se ha podido observar como minutos, e incluso horas antes de que ocurriera un temblor o un terremoto, ciertos animales mostraban conductas relacionadas con el estrés y la ansiedad y empezaban a huir de sus hogares o nidos hacia zonas más altas o alejadas. Entre estos animales se encuentran las aves, los perros y los gatos, pero existen muchos más.

Pero, ¿qué es exactamente lo que perciben los gatos antes de un terremoto? Existen varias teorías. Una de ellas indica que los gatos son capaces de percibir los cambios estáticos que se producen justo antes del terremoto. Técnicamente, es posible que algunos humanos también los perciban, no obstante, es más frecuente que nosotros confundamos esta percepción con un simple dolor de cabeza o malestar.

Otra teoría asegura que los felinos perciben las pequeñas vibraciones que se producen en la tierra antes de un temblor de gran magnitud a través de las almohadillas de sus patas, pues se trata de una zona de su cuerpo sumamente sensible. Sea como sea, hay quienes afirman que efectivamente reconocen este movimiento, pero no por medio de las patas, sino de su fino oído.

2. Los gatos pueden predecir desastres naturales

Al igual que ocurre con los terremotos, se ha podido observar que los gatos son capaces de percibir fenómenos que se producen previamente a ciertos desastres naturales, gracias a sus agudos sentidos. No se trata de magia, los gatos pueden detectar algunos cambios a través de sus sentidos. Ellos son capaces de detectar ciertos acontecimientos que los seres humanos pasamos por alto.

Muchos gatos notarán que se acerca una erupción volcánica, un ciclón, un tsunami e incluso un huracán. Eso sí, no quiere decir que todos los felinos los perciban, pero sí la mayoría. ¿A qué se debe? Pues a que todos estos "desastre" naturales se anuncian, no aparecen de un momento a otro.

Antes de que se desaten, ocurren cambios en la presión atmosférica, la temperatura, la dirección de los vientos y los movimientos de la tierra, entre muchos otros, que tu felino está preparado para percibir.

3. Los gatos pueden predecir algunas enfermedades

Más que predecirlas, diversos estudios han demostrado que los gatos son capaces de detectar la presencia de ciertas enfermedades en el cuerpo humano, así como en sus congéneres felinos. Son muchos los testimonios de personas que descubrieron que sufrían cáncer después de que su amigo peludo se posara con insistencia sobre cierta zona del cuerpo.

4. Los gatos pueden predecir diabetes y epilepsia

Estas dos enfermedades se caracterizan por la posibilidad de que en ambas se manifiesten peligrosos ataques, que pueden ser repentinos para el ser humano que la sufre, llámese una subida de azúcar o un ataque epiléptico en sí.

Al igual que ocurre con el cáncer, existen testimonios y casos de propietarios que han visto sus vidas salvadas por estos felinos, los cuales se han mostrado especialmente nerviosos justo antes de que se desate una de estas crisis. En este caso, los gatos también percibirían los cambios que se producen en el organismo a través del olfato.

5. Los gatos pueden predecir estados de ánimo

Ellos no pueden predecir los estados de ánimo, pero sí pueden percibirlos casi a la perfección. Si te sientes deprimido, angustiado o preocupado, es muy probable que tu amigo felino se amolde a tu estado anímico de forma comprensiva, haciéndote compañía durante esos momentos difíciles. Así mismo, cuando te encuentras feliz y activo querrá jugar y divertirse contigo.