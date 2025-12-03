Tarot del colibrí: habrá claridad, paz y serenidad

miércoles, 3 de diciembre de 2025 · 00:00

Carta 1) Arte y Ciencia: disciplina. Voluntad. Creatividad.  Originalidad. Evolución y progreso a través de las habilidades y conocimientos que se poseen.

Carta 2) La transmutación: transformación.  Cambios. Satisfacción.  Logros. Éxitos.  Elevación.

Carta 3) El crepúsculo: dualidad.  Luz y sombra. Paz interior. Serenidad.

 

Mensaje final

Dicen las cartas que la persona está trabajando mucho en su crecimiento personal y/ o profesional. Puede que sea alguien que se dedica a alguna ciencia o bien al arte en cualquiera de sus formas. La persona está poniendo toda su voluntad y creatividad en su trabajo y si no lo ha hecho aún el tarot aconseja hacerlo, poner dedicación y enfocarse en ese trabajo  que aparentemente le encanta porque ese esfuerzo dará frutos importantes que traerán grandes cambios a su vida, satisfacción,  logros y crecimiento en todas las direcciones. Si había dudas, dualidades, indecisiones desaparecerán y la persona tendrá claridad, paz y serenidad interior. Buenísimo!!

