Budín de pan sin huevo: el secreto para un postre húmedo y lleno de sabor

El budín de pan es uno de los postres más tradicionales de la cocina argentina. Surgió como una receta de aprovechamiento, pensada para reutilizar el pan duro y transformarlo en una preparación dulce, económica y reconfortante, ideal para compartir en familia.

Con el paso del tiempo, dejó de ser solo una solución casera y se consolidó como un clásico presente en hogares, panaderías y restaurantes, con múltiples versiones que se adaptan a distintos gustos, costumbres y necesidades alimentarias. En ese contexto, el budín de pan sin huevo aparece como una alternativa cada vez más elegida.

La clave de esta receta está en la combinación adecuada de pan, leche y agentes leudantes, que permiten lograr un postre húmedo y compacto sin recurrir a técnicas complejas ni ingredientes difíciles de conseguir. Se trata de una preparación simple, accesible y pensada para resolverse con básicos de cocina.

Además, se cocina al horno y conserva la esencia del budín de pan tradicional: caramelo en la base, textura suave y un sabor neutro que admite distintos agregados, como frutas secas, pasas, chips de chocolate o esencias, según el gusto de cada preparación.

Sin huevos: cómo hacer un budín de pan rápido y fácil

Con distintos nombres según el país —budín de pan, pudín de pan o torta de pan—, este postre clásico comparte una esencia inalterable: transformar el pan en una preparación dulce, rendidora y versátil, capaz de adaptarse a diferentes tradiciones culinarias y mantenerse vigente a lo largo del tiempo.

Según el sitio RecetasGratis, la variedad de denominaciones y versiones explica la gran cantidad de formas de elaborarlo. Cada cocina aporta su impronta, ajustando ingredientes, texturas o métodos de cocción.

En ese marco, el budín de pan sin huevo se presenta como una opción actual que responde a nuevas demandas alimentarias, sin resignar el carácter casero ni el sabor de un clásico de la repostería. Para prepararlo al horno se necesitan los siguientes ingredientes (rinde unas cinco porciones):

Ingredientes

1 flauta de pan blando (puede ser del día anterior)

1 taza de leche evaporada

1 taza de azúcar (200 gramos)

1 pizca de sal

½ cucharada de polvo para hornear

1 cucharada de arándanos secos

1 cucharada de esencia de vainilla (opcional)

2 cucharadas de azúcar para el caramelo

Paso a paso

Desmenuzar el pan y colocarlo en un recipiente profundo. Agregar la leche evaporada y mezclar hasta que el pan quede completamente remojado. Incorporar el azúcar, la pizca de sal, el polvo para hornear, los arándanos secos y la esencia de vainilla. Mezclar bien hasta integrar todos los ingredientes. Preparar el caramelo colocando las dos cucharadas de azúcar directamente en el molde. Llevar a fuego medio y remover hasta que se funda, cuidando que no se queme. Retirar y dejar enfriar. Volcar la mezcla del budín sobre el caramelo ya solidificado y cubrir el molde con papel de aluminio. Llevar a horno previamente precalentado a 180 °C y cocinar durante 45 minutos. Retirar del horno y dejar enfriar por completo antes de desmoldar.

Consejos y variantes