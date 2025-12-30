Horóscopo chino: los signos que vivirán un 2026 de desafíos superados y fortaleza interior

El Año del Caballo de Fuego pondrá a prueba la determinación y la capacidad de adaptación. Algunos signos del horóscopo chino atravesarán un 2026 con retos importantes, pero lograrán salir fortalecidos y con mayor seguridad en sí mismos.

Rata

La Rata enfrentará desafíos que la harán crecer. El 2026 le enseñará a confiar en su intuición y a resolver situaciones complejas con inteligencia.

Buey

El Buey demostrará una gran fortaleza interior. Su perseverancia será clave para superar obstáculos y consolidar avances importantes.

Dragón

El Dragón pondrá a prueba su carácter. Los desafíos del 2026 lo impulsarán a madurar y a tomar decisiones más firmes y conscientes.

Gallo

El Gallo aprenderá a mantenerse firme ante la adversidad. El 2026 lo ayudará a fortalecer su autoestima y a confiar más en sus capacidades.