Oráculo del ángel: Lauviah brinda talento, fama y fortuna

"Porque en Él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles; los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades; todo fue creado por Él y para Él." Colosenses 1.16.

El texto anterior hace referencia a los seres que llamamos genéricamente "Ángeles", aunque como se deduce del texto bíblico son seres diferenciados que se rigen por una jerarquía y forman parte del coro angelical que adora a Dios.

Ángel Lauviah

Significa; "Dios alabado y exaltado"

Días de regencia: entre el 12 y el 16 de mayo.

Otorga protección contra el fraude y para obtener una victoria. Brinda talento, fama, fortuna, sabiduría, disciplina, autoridad y poder. Mensaje: "Revela tu talento".