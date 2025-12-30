Qué conviene cerrar antes de que termine el año según la astrología

Astrología
Qué conviene cerrar antes de que termine el año según la astrologíaSe va el 2025 y comienza el 2026, una nueva etapa para aprovechar.
El cierre de año no solo es una fecha en el calendario. Astrológicamente, es un momento de balance, depuración y orden interno, donde se define qué procesos llegan a su fin y cuáles no conviene arrastrar al nuevo ciclo.
Las configuraciones actuales marcan un tiempo propicio para cerrar sin dramatismo, pero con conciencia. No se trata de forzar decisiones, sino de reconocer qué ya cumplió su función.
Uno de los puntos clave de este cierre es terminar asuntos pendientes que generan desgaste. Conversaciones postergadas, acuerdos ambiguos o situaciones sostenidas por inercia tienden a volverse más pesadas si no se ordenan ahora. La astrología sugiere que lo que no se aclara antes de fin de año, vuelve amplificado en los primeros meses del siguiente.
También es un buen momento para soltar exigencias irreales, especialmente aquellas que uno se impuso para sostener expectativas ajenas. El clima astral favorece revisar mandatos, culpas y obligaciones que ya no tienen sentido práctico ni emocional.
En el plano emocional, conviene cerrar ciclos de desgaste, más que relaciones en sí mismas. Vínculos sin reciprocidad, dinámicas repetidas o promesas que nunca se concretan muestran señales claras de agotamiento. No siempre hace falta un corte tajante: a veces el cierre es interno, silencioso y definitivo.
Otro aspecto importante es el orden mental y material. Revisar proyectos inconclusos, papeles pendientes o decisiones tomadas a medias ayuda a liberar energía. Astrológicamente, lo no resuelto ocupa espacio psíquico y resta claridad para iniciar el nuevo año.
Por último, este tramo final invita a dejar de pelear con lo que ya es evidente. Aceptar límites, reconocer finales y permitir que ciertas etapas terminen es parte del movimiento natural de cierre de ciclo.
La astrología no habla de castigos ni de premios, sino de timing. Y este momento señala algo concreto: lo que no se cierra ahora, pide atención después. Elegir cerrar a tiempo es una forma de cuidado personal y de preparación consciente para lo que viene.