Receta de salsa tártara tradicional, cremosa y llena de sabor

Receta de salsa tártara tradicional, cremosa y llena de saborLa salsa tártara es un clásico de la cocina francesa, ideal para acompañar pescados, frituras y carnes, gracias a su sabor fresco y cremoso.
La salsa tártara es una preparación clásica de la cocina francesa que combina mayonesa con ingredientes picados finamente, como alcaparras, huevo duro y mostaza, entre otros. Su sabor fresco y ligeramente ácido la convierte en un acompañamiento infaltable en muchas recetas tradicionales.
Esta salsa tan popular es ideal para pescados y frituras. Una buena merluza rebozada o un bacalao crocante encuentran en la salsa tártara el complemento perfecto. Sin embargo, su versatilidad permite ir más allá: también combina muy bien con un steak tartar, un carpaccio de carne o incluso con vegetales asados.
Para lograr el mejor resultado, lo ideal es preparar una mayonesa casera, ya que aporta una textura y un sabor más auténticos. No obstante, si el tiempo apremia, la mayonesa de frasco es una alternativa válida y práctica.
Ingredientes de la salsa tártara
- 4 cucharadas de mayonesa (casera o comercial)
- 1 huevo duro
- 1 cucharada de alcaparras
- 1 cucharada de pepinillos
- ½ cebolleta
- 1 cucharadita de mostaza de Dijon
- Cebollino picado, a gusto
Cómo hacer salsa tártara
- Cocinar el huevo en agua hirviendo durante 10 minutos. Una vez listo, dejar enfriar, pelar y picar finamente. Reservar.
- Picar muy bien las alcaparras, los pepinillos y la cebolleta. Es importante que los ingredientes queden bien pequeños para lograr una salsa homogénea.
- En un bol, mezclar la mayonesa con todos los ingredientes picados y la mostaza de Dijon. Integrar bien hasta obtener una salsa cremosa y pareja.
- Finalizar con cebollino picado y refrigerar unos minutos antes de servir para potenciar los sabores.
Una salsa simple, rápida y llena de sabor, perfecta para realzar cualquier plato.