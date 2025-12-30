cocina

Receta de salsa tártara tradicional, cremosa y llena de sabor

La salsa tártara es un clásico de la cocina francesa, ideal para acompañar pescados, frituras y carnes, gracias a su sabor fresco y cremoso.
martes, 30 de diciembre de 2025 · 11:41

La salsa tártara es una preparación clásica de la cocina francesa que combina mayonesa con ingredientes picados finamente, como alcaparras, huevo duro y mostaza, entre otros. Su sabor fresco y ligeramente ácido la convierte en un acompañamiento infaltable en muchas recetas tradicionales.

Esta salsa tan popular es ideal para pescados y frituras. Una buena merluza rebozada o un bacalao crocante encuentran en la salsa tártara el complemento perfecto. Sin embargo, su versatilidad permite ir más allá: también combina muy bien con un steak tartar, un carpaccio de carne o incluso con vegetales asados.

Para lograr el mejor resultado, lo ideal es preparar una mayonesa casera, ya que aporta una textura y un sabor más auténticos. No obstante, si el tiempo apremia, la mayonesa de frasco es una alternativa válida y práctica.

Ingredientes de la salsa tártara

  • 4 cucharadas de mayonesa (casera o comercial)
  • 1 huevo duro
  • 1 cucharada de alcaparras
  • 1 cucharada de pepinillos
  • ½ cebolleta
  • 1 cucharadita de mostaza de Dijon
  • Cebollino picado, a gusto

Cómo hacer salsa tártara

  1. Cocinar el huevo en agua hirviendo durante 10 minutos. Una vez listo, dejar enfriar, pelar y picar finamente. Reservar.
  2. Picar muy bien las alcaparras, los pepinillos y la cebolleta. Es importante que los ingredientes queden bien pequeños para lograr una salsa homogénea.
  3. En un bol, mezclar la mayonesa con todos los ingredientes picados y la mostaza de Dijon. Integrar bien hasta obtener una salsa cremosa y pareja.
  4. Finalizar con cebollino picado y refrigerar unos minutos antes de servir para potenciar los sabores.

Una salsa simple, rápida y llena de sabor, perfecta para realzar cualquier plato.

