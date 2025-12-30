Receta de salsa tártara tradicional, cremosa y llena de sabor

La salsa tártara es una preparación clásica de la cocina francesa que combina mayonesa con ingredientes picados finamente, como alcaparras, huevo duro y mostaza, entre otros. Su sabor fresco y ligeramente ácido la convierte en un acompañamiento infaltable en muchas recetas tradicionales.

Esta salsa tan popular es ideal para pescados y frituras. Una buena merluza rebozada o un bacalao crocante encuentran en la salsa tártara el complemento perfecto. Sin embargo, su versatilidad permite ir más allá: también combina muy bien con un steak tartar, un carpaccio de carne o incluso con vegetales asados.

Para lograr el mejor resultado, lo ideal es preparar una mayonesa casera, ya que aporta una textura y un sabor más auténticos. No obstante, si el tiempo apremia, la mayonesa de frasco es una alternativa válida y práctica.

Ingredientes de la salsa tártara

4 cucharadas de mayonesa (casera o comercial)

1 huevo duro

1 cucharada de alcaparras

1 cucharada de pepinillos

½ cebolleta

1 cucharadita de mostaza de Dijon

Cebollino picado, a gusto

Cómo hacer salsa tártara

Cocinar el huevo en agua hirviendo durante 10 minutos. Una vez listo, dejar enfriar, pelar y picar finamente. Reservar. Picar muy bien las alcaparras, los pepinillos y la cebolleta. Es importante que los ingredientes queden bien pequeños para lograr una salsa homogénea. En un bol, mezclar la mayonesa con todos los ingredientes picados y la mostaza de Dijon. Integrar bien hasta obtener una salsa cremosa y pareja. Finalizar con cebollino picado y refrigerar unos minutos antes de servir para potenciar los sabores.

Una salsa simple, rápida y llena de sabor, perfecta para realzar cualquier plato.