Suculentas: cinco plantas resistentes ideales para quienes no tienen tiempo

Las plantas suelen ser protagonistas en la decoración de los hogares, ya que aportan frescura, vida y bienestar. Sin embargo, no todas las personas cuentan con el tiempo o los conocimientos necesarios para dedicarles cuidados constantes. En estos casos, las suculentas se convierten en una opción ideal.

Estas plantas se caracterizan por almacenar agua en sus hojas, tallos y raíces, lo que les permite tolerar largos períodos de sequía y altas temperaturas. Gracias a esta adaptación, son perfectas para climas mediterráneos y para quienes buscan plantas resistentes y de bajo mantenimiento.

Cinco suculentas resistentes y fáciles de cuidar

Echeveria

Las echeverias forman un género muy diverso, con más de 1.500 especies diferentes. Se destacan por sus hojas gruesas y carnosas, dispuestas en forma de roseta, y por su amplia gama de colores que va del verde al rosado, rojizo o anaranjado.

Necesitan buena iluminación natural y un sustrato con excelente drenaje. El riego debe realizarse solo cuando la tierra esté completamente seca.

Sedum

Este género reúne más de 600 especies y se diferencia de las echeverias por tener hojas más pequeñas. Sus colores pueden variar entre verdes intensos, amarillos y tonos rojizos.

Son muy resistentes y fáciles de mantener, con requerimientos similares: mucha luz, riegos espaciados y macetas que no retengan humedad.

Planta de jade

Conocida científicamente como Crassula ovata, es una de las suculentas más populares. Se reconoce por sus hojas ovaladas, gruesas y de color verde brillante.

Además de su resistencia, es muy apreciada como planta ornamental de interior. Requiere buena luz, riego moderado y un sustrato bien drenado.

Agave

El género agave incluye más de 200 especies y se caracteriza por sus hojas largas, rígidas y, en muchos casos, espinosas. Sus colores pueden ir del verde al azul grisáceo o incluso al morado.

Estas suculentas necesitan abundante sol y un drenaje óptimo, ya que el exceso de humedad puede provocar la pudrición de las raíces.

Aloe vera

Muy conocida por sus propiedades medicinales, el aloe vera posee hojas largas, carnosas y dentadas que contienen un gel utilizado para tratar quemaduras solares y afecciones de la piel.

Es una planta resistente, ideal para principiantes, siempre que reciba buena luz y riegos espaciados.

Cuidados básicos para mantenerlas sanas

Aunque las suculentas son plantas de bajo mantenimiento, es fundamental respetar algunos cuidados esenciales. La luz solar es clave: si no reciben la cantidad adecuada, las hojas tienden a estirarse y pierden color.

El riego debe ser moderado y solo cuando el sustrato esté seco al tacto. Un buen drenaje es indispensable para evitar el encharcamiento y la pudrición de las raíces.

Por último, una fertilización ligera, al menos una vez al mes durante la primavera y el verano, ayudará a que las plantas se mantengan saludables y con buen aspecto.