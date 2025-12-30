Tarot del colibrí: el comienzo de año será muy promisorio

Carta 1) Nueve de oros: abundancia. Armonía. Paz. Plenitud.

Carta 2) El mundo: cierre de ciclo. Nueva etapa. Logros. Viajes. Éxitos. Oportunidades nuevas.

Carta 3) Paje de espadas: inteligencia. Determinación. Curiosidad intelectual. Energía juvenil. Noticias. Comunicación

Mensaje final

Mucho movimiento. Cambios y transformaciones. Ciclos que se cierran y nuevas etapas que se inician exitosamente. Estabilidad material. Armonía. Paz. Bienestar alcanzado por el propio esfuerzo. Energías renovadas. La persona estará muy lúcida intelectualmente. Tal vez quiera aprender algo nuevo, lo cual iniciará con entusiasmo y mucha curiosidad intelectual. Por otro lado, tendrá agilidad mental para tomar decisiones acertadas de manera muy ejecutiva, aquí se podría aplicar el dicho: " donde pone el ojo, pone la bala", en el sentido de dar en el blanco con respecto a sus metas y objetivos. La carta del mundo junto al paje de espadas sugiere que tal vez lleguen noticias o comunicaciones de lugares distantes. Lindas cartas y buenos augurios para quienes resuenen con este mensaje. Un comienzo de año muy promisorio para esta persona. Feliz 2026!!!