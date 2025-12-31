Horóscopo de hoy, miércoles 31 de diciembre de 2025: amor, salud y trabajo signo por signo

El último día del año llega cargado de energía de cierre, balance y reflexión. Los astros invitan a agradecer lo vivido, soltar lo que ya no suma y despedir el año con conciencia y esperanza. Es una jornada ideal para reconciliaciones, rituales personales y propósitos renovados. Así influyen los astros en cada signo.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: emociones intensas que conviene expresar con calma.

Trabajo: cerrás el año con logros personales.

Salud: evitá el agotamiento y bajá el ritmo.

Números de la suerte: 3, 15, 29

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: buscás estabilidad y afecto sincero.

Trabajo: balance positivo de lo realizado.

Salud: cuidá los excesos propios de la jornada.

Números de la suerte: 6, 11, 24

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: charlas profundas que aclaran sentimientos.

Trabajo: buenas conclusiones y aprendizajes.

Salud: descansá la mente.

Números de la suerte: 2, 18, 27

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: nostalgia y sensibilidad a flor de piel.

Trabajo: cierre emocional de procesos importantes.

Salud: buscá contención y tranquilidad.

Números de la suerte: 7, 12, 25

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: protagonismo y demostraciones afectivas.

Trabajo: reconocimiento por tu esfuerzo.

Salud: canalizá energía sin excesos.

Números de la suerte: 4, 16, 28

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: claridad emocional que te da alivio.

Trabajo: cerrás pendientes con satisfacción.

Salud: relajá tensiones acumuladas.

Números de la suerte: 1, 10, 23

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: equilibrio y armonía para despedir el año.

Trabajo: balance justo de lo aprendido.

Salud: buscá calma interior.

Números de la suerte: 5, 14, 26

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: emociones profundas que se renuevan.

Trabajo: cierre definitivo de una etapa.

Salud: liberá cargas emocionales.

Números de la suerte: 9, 17, 22

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: optimismo y ganas de celebrar.

Trabajo: nuevos horizontes en mente.

Salud: el entusiasmo te impulsa, pero cuidá el descanso.

Números de la suerte: 8, 20, 30

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: estabilidad emocional y seguridad.

Trabajo: cierre sólido del año laboral.

Salud: no descuides el cansancio acumulado.

Números de la suerte: 6, 13, 21

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: libertad emocional y nuevos deseos.

Trabajo: ideas para el futuro cercano.

Salud: despejá la mente y relajate.

Números de la suerte: 11, 18, 28

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: sensibilidad, empatía y conexión espiritual.

Trabajo: intuiciones valiosas para lo que viene.

Salud: buscá paz interior.

Números de la suerte: 5, 14, 27