Los tres signos del zodíaco que no saben decir que no

No pueden resistirse a ninguna proposición, debido a que -en general- les gusta muchísimo la diversión. Quiénes son estas personas que quieren pasarla bien de manera permanente, y ningún plan les cae mal. Estos son los tres signos del zodíaco que se destacan por no poder decir que no.

Cáncer

Según los cáncer, todo es posible. Entonces, no hay necesidad de decir que no a nada. Independientemente de lo que se les pida que hagan, siempre estarán de acuerdo porque creen que se puede hacer cualquier cosa. Lo curioso es que las únicas veces que dicen que no es cuando realmente quieren hacer algo, pero no se animan.

Libra

Es sabida la aversión que los libra tienen a la confrontación. Prefieren decir que sí a cosas que realmente no quieren hacer antes que llevarle la contraria a otra persona. Es por eso que muchas veces parecen arriesgados y atrevidos cuando en realidad son personas que simplemente no saben como rechazar una proposición.

Los libra no quieren llevar la contra.

Piscis

Es por eso que si un amigo les pide algo, nunca dirán que no a sus proposiciones. Esto hace que muchas veces la gente piensa que los piscis los seguirán pase lo que pase, algo que no es real.