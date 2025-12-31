A veces, los gatos domésticos migran gradualmente a un nuevo "dueño". No creo que "abandonen" a su dueño de la misma manera que algunas personas abandonan a su gato dejándolo a la orilla de la carretera o fuera de un centro de rescate o quizás llevándolo de regreso a un centro de rescate. Los gatos domésticos dejan a sus dueños en una forma mucho más sutil y natural. Puede que no sea que su propietario actual sea malo. Podrían ser perfectamente adecuados, pero quizás por una razón que no es obvia, prefieren la casa de un vecino. Una razón podría ser que otro gato los está intimidando en su hogar actual.

Esto puede ser difícil de detectar porque las razones pueden ser bastante leves. Conozcamos más a fondo las razones por las cuales los gatos abandonan a sus dueños.

¿Por qué los gatos abandonan a sus dueños?

Los gatos eligen

Un gato podría migrar de forma natural e instintiva hacia un entorno mejor si puede, aunque las diferencias entre el nuevo entorno y el antiguo no sean tan obvias para los humanos. Sin duda será de gran ayuda si el nuevo entorno es muy agradable. Si la nueva casa tiene buena comida y el dueño u ocupante de la casa es muy sensible a los gatos domésticos, obviamente fomentará la "migración"

Propiedad - personalidad

Va al meollo de un problema que siempre surge y es que realmente no tienes un gato doméstico. Compartes una casa con ellos, pero el concepto de propiedad humana no se aplica realmente a los gatos domésticos y la ley está desactualizada sobre este tema. La ley dice que tenemos gatos, pero en realidad no es así. Son espíritus libres, pero claramente depende de la personalidad de cada gato si tiene la confianza suficiente para dejar su hogar actual.

Regreso a lo salvaje

A veces, en raras ocasiones, los rasgos salvajes de un gato doméstico salen a la luz y llevan a un gato a dejar un buen hogar y vivir en la naturaleza (urbana o rural). Sí, es mucho más difícil para un gato sobrevivir en la naturaleza, pero lo hacen instintivamente porque es más natural para ellos.

No debería sorprender a la gente porque cuando lo piensas, el acto de domesticar un gato es bastante extraño: dos especies completamente diferentes que viven juntas en armonía, con esperanza y con normalidad. Es una situación bastante delicada que puede alterar y, a veces, la gente la da por sentada.

Rango de hogar

Al igual que su antepasado gato salvaje, los gatos domésticos tienen un área de distribución que puede estar bastante o muy comprimida si son gatos de interior a tiempo completo. Pero tienen su lugar al que llaman suyo (compartido a veces, ya que el gato doméstico es sociable hoy en día) y pueden sentir que los están obligando a dejarlo en, tal vez, un hogar con varios gatos. Esto puede animarlos a encontrar una nueva área de distribución.

Conclusión

A veces, los gatos realmente abandonan a sus dueños, pero normalmente migran gradualmente a un nuevo hogar que han decidido que es mejor por una amplia gama de razones que no siempre son obvias. Los gatos no reconocen las puertas, los límites, las cercas ni las áreas designadas. Todo está abierto para ellos y simplemente se estacionan en una nueva área que prefieren, pero que podría ser la casa de un vecino.