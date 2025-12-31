Tarot del colibrí: las dudas irán desapareciendo

Carta 1) El emperador: liderazgo. Estructura. Orden. Decisiones enérgicas. Disciplina. Autocontrol

Carta 2) Cinco de pentáculos: pobreza. Carencia. Abandono.

Carta 3) La luna: claroscuro. Poca claridad. Sueños. Lo subconsciente. Lo oculto. Miedos. Confusión

Mensaje final

El tarot habla de alguien con una fuerte personalidad que actúa con seguridad y autoridad. Tal vez una persona que tiene a su cargo muchas responsabilidades. Este emperador no la está pasando bien, sobre todo en el plano económico. Las cuentas no cierran por ningún lado, no obstante la persona oculta tras la fachada del emperador sus conflictos. Quizás no quiere mostrarse vulnerable frente a los demás por temor a perder liderazgo o autoridad. Pero las cosas no van bien y esta persona está preocupada, en silencio y con poca claridad para resolver y detectar el camino que debe seguir. Las cartas aconsejan en primer lugar retomar el propio control emocional y racional. Empezar por establecer prioridades y orden en lo que se ha desordenado. Se requiere voluntad, disciplina y tomar decisiones como siempre las ha tomado, con energía y determinación. Este alguien tiene que volver a confiar en sí mismo, en su fuerza, en su inteligencia y actuar, porque tiene un enorme potencial para salir de esa mala situación que le toca atravesar. Tampoco es malo a veces pedir ayuda o consejo, no nos hace débiles ese comportamiento, por el contrario nos suma humildad y una cabeza más abierta para contemplar otras opciones o perspectivas sobre aquello que nos preocupa. Un emperador no se rinde, resuelve y soluciona, así que a apropiarse nuevamente de las características del emperador que viven en su interior y a dar pelea. A medida que se avance las cosas se verán más claras y las dudas irán desapareciendo.