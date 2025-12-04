Areca: la planta de interior que aporta aire fresco a tu hogar

Las arecas son una de las plantas de interior más comunes en miles de hogares. Y la verdad es que no nos extraña nada, ya que esta planta tropical aporta un aire fresco y exótico a cualquier estancia gracias a sus decorativas hojas, además de ser una de las plantas que purifican el aire de nuestro hogar.

Pero si quieres que tu areca siga dando ese toque natural y espectacular a tu casa, debes conocer todos los consejos a seguir para que tu planta crezca sana y feliz.

Noticias Relacionadas Cómo mantener tu planta Kalanchoe viva y radiante por años

Cuidados de la areca

Si quieres que tu areca viva y crezca de forma saludable, debes seguir estos consejo:

La areca necesita vivir en un espacio luminoso, siempre que lo le dé el sol directo ya que podría quemar sus hojas. Además, puede sobrevivir en zona de semisombra.

Esta palmera no soporta el frío, así que debes evitar exponerla a temperaturas por debajo de 15º. Para que viva feliz, en tu casa debes tener una temperatura de entre 18 y 25º.

Respecto al riego, la areca siempre debe tener el sustrato ligeramente húmedo. Por eso, deberás regar tu planta de forma regular, cada dos o tres días en verano, mientras que en invierno hay que reducir el riego, proporcionándole agua tan solo cuando veas que el sustrato comienza a estar seco aunque sin llegar a encharcar, ya que no tolera esta situación.

Además del riego, también deberás proporcionar una alta humedad ambiental si quieres que tu areca sobreviva. Así, deberás crear una adecuada humedad ambiental, además de pulverizar sus hojas en los meses de más calor.

Para acabar con estos consejos, echa en el sustrato abono para palmeras si quieres mantener su llamativo color verde.

Abono

Abona con restos de otras plantas, en forma de composta, una vez por mes durante las temporadas de calor (primavera y verano). Así no sólo se mantendrá saludable, también purificará el aire de tu hogar.