cocina
Budín de banana sin gluten ni manteca: una opción liviana para disfrutar sin culpa
El budín de banana es un clásico que acompaña perfectamente el mate, pero muchas personas que buscan bajar de peso suelen evitarlo. La buena noticia es que existen versiones más livianas: húmedas, sabrosas y sin gluten ni manteca, que permiten disfrutarlo sin culpa.
La banana es ideal para preparar postres saludables gracias a su dulzor natural y a su textura húmeda, que permite reducir la cantidad de azúcar y reemplazar la manteca sin afectar el sabor. En esta receta, puedes sustituir la harina común por premezcla sin gluten o harina de avena pura, opciones perfectas para quienes buscan alternativas más saludables y ligeras.
Este budín es ideal para el desayuno o la merienda, y combina muy bien con cualquier infusión o incluso con una chocolatada hecha con cacao amargo.
Ingredientes
- 2 huevos
- 100 cc de aceite
- 50 g de azúcar o miel (también se puede usar edulcorante o estevia)
- 150 g de premezcla sin gluten o harina de avena pura
- 1 cda de polvo de hornear sin gluten
- 2 bananas medianas
- Esencia de vainilla al gusto
- Opcional: nueces, almendras o trozos de chocolate para agregar a la preparación o decorar la superficie.
Preparación paso a paso
- Precalienta el horno a 180°C para que esté listo antes de cocinar el budín.
- En un bowl, bate los huevos con el azúcar o el endulzante elegido hasta integrar.
- Pisa las bananas hasta obtener un puré y agrégalas a la mezcla junto con el aceite.
- Incorpora la premezcla sin gluten o harina de avena, el polvo de hornear y la esencia de vainilla. Mezcla con movimientos envolventes hasta lograr una preparación homogénea.
- Vierte la mezcla en un molde enmantecado y enharinado.
- Cocina en el horno a temperatura media durante 40 minutos.
- Deja enfriar un poco, desmolda y sirve.
Opcional: antes de cocinar, agrega nueces, almendras o trozos de chocolate a la masa o sobre la superficie para darle un toque extra de sabor.
Por qué es ideal para bajar de peso
Este budín aporta nutrientes, energía y sabor sin exceso de grasa ni azúcar, lo que lo convierte en una opción saludable para incluir en la dieta. Al sumar alimentos nutritivos y sabrosos, se favorece la pérdida de grasa mientras se mantiene la masa muscular.