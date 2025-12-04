cocina

Budín de banana sin gluten ni manteca: una opción liviana para disfrutar sin culpa

jueves, 4 de diciembre de 2025 · 11:23

El budín de banana es un clásico que acompaña perfectamente el mate, pero muchas personas que buscan bajar de peso suelen evitarlo. La buena noticia es que existen versiones más livianas: húmedas, sabrosas y sin gluten ni manteca, que permiten disfrutarlo sin culpa.

La banana es ideal para preparar postres saludables gracias a su dulzor natural y a su textura húmeda, que permite reducir la cantidad de azúcar y reemplazar la manteca sin afectar el sabor. En esta receta, puedes sustituir la harina común por premezcla sin gluten o harina de avena pura, opciones perfectas para quienes buscan alternativas más saludables y ligeras.

Este budín es ideal para el desayuno o la merienda, y combina muy bien con cualquier infusión o incluso con una chocolatada hecha con cacao amargo.

Ingredientes

  • 2 huevos
  • 100 cc de aceite
  • 50 g de azúcar o miel (también se puede usar edulcorante o estevia)
  • 150 g de premezcla sin gluten o harina de avena pura
  • 1 cda de polvo de hornear sin gluten
  • 2 bananas medianas
  • Esencia de vainilla al gusto
  • Opcional: nueces, almendras o trozos de chocolate para agregar a la preparación o decorar la superficie.

Preparación paso a paso

  1. Precalienta el horno a 180°C para que esté listo antes de cocinar el budín.
  2. En un bowl, bate los huevos con el azúcar o el endulzante elegido hasta integrar.
  3. Pisa las bananas hasta obtener un puré y agrégalas a la mezcla junto con el aceite.
  4. Incorpora la premezcla sin gluten o harina de avena, el polvo de hornear y la esencia de vainilla. Mezcla con movimientos envolventes hasta lograr una preparación homogénea.
  5. Vierte la mezcla en un molde enmantecado y enharinado.
  6. Cocina en el horno a temperatura media durante 40 minutos.
  7. Deja enfriar un poco, desmolda y sirve.

Opcional: antes de cocinar, agrega nueces, almendras o trozos de chocolate a la masa o sobre la superficie para darle un toque extra de sabor.

Por qué es ideal para bajar de peso

Este budín aporta nutrientes, energía y sabor sin exceso de grasa ni azúcar, lo que lo convierte en una opción saludable para incluir en la dieta. Al sumar alimentos nutritivos y sabrosos, se favorece la pérdida de grasa mientras se mantiene la masa muscular.

