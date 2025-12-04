Horóscopo de hoy, jueves 4 de diciembre de 2025: amor, salud y trabajo signo por signo

Este jueves trae una energía que favorece la organización, la claridad y la planificación. Es un día ideal para tomar decisiones importantes, avanzar en proyectos pendientes y equilibrar acción con descanso. La comunicación será tu aliada para resolver malentendidos y generar acuerdos. Así influirán los astros en cada signo.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: expresá tus sentimientos con sinceridad; fortalecerá la relación.

Trabajo: jornada ideal para concretar proyectos que requerían foco.

Salud: cuidá tu energía evitando el exceso de actividad.

Números de la suerte: 4, 13, 29

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: una conversación profunda acerca emociones pendientes.

Trabajo: la constancia te permitirá avanzar sin contratiempos.

Salud: procurá mantener una alimentación ligera.

Números de la suerte: 7, 15, 23

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: un gesto inesperado alegra tu día.

Trabajo: tu versatilidad facilita resolver imprevistos.

Salud: priorizá el descanso y la relajación mental.

Números de la suerte: 2, 16, 28

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: buen día para fortalecer la conexión afectiva.

Trabajo: enfocarte en un objetivo dará avances concretos.

Salud: buscá momentos de calma y equilibrio emocional.

Números de la suerte: 6, 10, 24

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: tu magnetismo atrae nuevas oportunidades románticas.

Trabajo: liderá con creatividad y seguridad.

Salud: actividades que te inspiren y activen son favorables.

Números de la suerte: 3, 12, 27

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: claridad al comunicar evitará confusiones.

Trabajo: la organización impulsará resultados más rápidos.

Salud: incorporá ejercicios de estiramiento.

Números de la suerte: 8, 11, 25

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: posibilidad de un reencuentro especial.

Trabajo: resolvé temas pendientes para liberar tu agenda.

Salud: equilibrá energías con descanso y relajación.

Números de la suerte: 1, 14, 22

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: escuchar con atención fortalecerá vínculos.

Trabajo: la intuición te guiará hacia decisiones acertadas.

Salud: conectá con actividades que te den paz mental.

Números de la suerte: 9, 17, 26

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: tu entusiasmo genera alegría y conexión en la pareja.

Trabajo: explorá nuevas ideas para ampliar tus horizontes.

Salud: el aire libre será tu mejor aliado.

Números de la suerte: 5, 18, 30

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: la confianza mutua será tu base sólida.

Trabajo: una propuesta interesante podría impulsarte a crecer.

Salud: prestá atención a la calidad de tu sueño.

Números de la suerte: 4, 15, 21

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: apertura y diálogo traerán mayor comprensión.

Trabajo: jornada favorable para avanzar en equipo.

Salud: dedicá tiempo a liberar tensiones acumuladas.

Números de la suerte: 6, 13, 28

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: tu sensibilidad atraerá gestos de cariño.

Trabajo: percibirás oportunidades donde otros no las ven.

Salud: meditá o practicá técnicas de relajación.

Números de la suerte: 7, 12, 25