Horóscopo de hoy, jueves 4 de diciembre de 2025: amor, salud y trabajo signo por signo

Horóscopo de hoy, jueves 4 de diciembre de 2025: amor, salud y trabajo signo por signoConocé las predicciones para este jueves y descubrí cómo influyen los astros en el amor, el trabajo y la salud de cada signo.
Este jueves trae una energía que favorece la organización, la claridad y la planificación. Es un día ideal para tomar decisiones importantes, avanzar en proyectos pendientes y equilibrar acción con descanso. La comunicación será tu aliada para resolver malentendidos y generar acuerdos. Así influirán los astros en cada signo.
ARIES (21 de marzo – 20 de abril)
Amor: expresá tus sentimientos con sinceridad; fortalecerá la relación.
Trabajo: jornada ideal para concretar proyectos que requerían foco.
Salud: cuidá tu energía evitando el exceso de actividad.
Números de la suerte: 4, 13, 29
TAURO (21 de abril – 20 de mayo)
Amor: una conversación profunda acerca emociones pendientes.
Trabajo: la constancia te permitirá avanzar sin contratiempos.
Salud: procurá mantener una alimentación ligera.
Números de la suerte: 7, 15, 23
GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)
Amor: un gesto inesperado alegra tu día.
Trabajo: tu versatilidad facilita resolver imprevistos.
Salud: priorizá el descanso y la relajación mental.
Números de la suerte: 2, 16, 28
CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)
Amor: buen día para fortalecer la conexión afectiva.
Trabajo: enfocarte en un objetivo dará avances concretos.
Salud: buscá momentos de calma y equilibrio emocional.
Números de la suerte: 6, 10, 24
LEO (23 de julio – 22 de agosto)
Amor: tu magnetismo atrae nuevas oportunidades románticas.
Trabajo: liderá con creatividad y seguridad.
Salud: actividades que te inspiren y activen son favorables.
Números de la suerte: 3, 12, 27
VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)
Amor: claridad al comunicar evitará confusiones.
Trabajo: la organización impulsará resultados más rápidos.
Salud: incorporá ejercicios de estiramiento.
Números de la suerte: 8, 11, 25
LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)
Amor: posibilidad de un reencuentro especial.
Trabajo: resolvé temas pendientes para liberar tu agenda.
Salud: equilibrá energías con descanso y relajación.
Números de la suerte: 1, 14, 22
ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)
Amor: escuchar con atención fortalecerá vínculos.
Trabajo: la intuición te guiará hacia decisiones acertadas.
Salud: conectá con actividades que te den paz mental.
Números de la suerte: 9, 17, 26
SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Amor: tu entusiasmo genera alegría y conexión en la pareja.
Trabajo: explorá nuevas ideas para ampliar tus horizontes.
Salud: el aire libre será tu mejor aliado.
Números de la suerte: 5, 18, 30
CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)
Amor: la confianza mutua será tu base sólida.
Trabajo: una propuesta interesante podría impulsarte a crecer.
Salud: prestá atención a la calidad de tu sueño.
Números de la suerte: 4, 15, 21
ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)
Amor: apertura y diálogo traerán mayor comprensión.
Trabajo: jornada favorable para avanzar en equipo.
Salud: dedicá tiempo a liberar tensiones acumuladas.
Números de la suerte: 6, 13, 28
PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)
Amor: tu sensibilidad atraerá gestos de cariño.
Trabajo: percibirás oportunidades donde otros no las ven.
Salud: meditá o practicá técnicas de relajación.
Números de la suerte: 7, 12, 25