Mayonesa casera: cómo prepararla fácil y cremosa

Aprendé a preparar mayonesa casera paso a paso: cremosa, fácil y con ingredientes simples que tenés en casa.
jueves, 4 de diciembre de 2025 · 11:36

La mayonesa casera es un clásico que nunca pasa de moda. Con pocos ingredientes, se puede lograr una salsa cremosa y deliciosa que acompaña cualquier plato. Aquí te mostramos paso a paso cómo hacer mayonesa en casa y garantizar un resultado perfecto.

Ingredientes

  • 1 huevo a temperatura ambiente
  • 1 taza de aceite neutro (girasol o maíz)
  • 1 cucharadita de jugo de limón o vinagre blanco
  • ½ cucharadita de sal
  • Opcional: una pizca de mostaza o ajo para darle más sabor

Preparación paso a paso

Prepara los ingredientes:
Asegúrate de que el huevo esté a temperatura ambiente; esto ayuda a que la mezcla no se corte.

Mezcla inicial:
Coloca en el vaso de la batidora o licuadora el huevo, la sal y el jugo de limón o vinagre.

Agrega el aceite lentamente:
Vierte el aceite en un hilo fino mientras bates constantemente. Mantener una velocidad constante es clave para que la emulsión sea perfecta.

Emulsiona la mezcla:
Continúa batiendo hasta que la textura sea espesa y cremosa, aproximadamente 1 a 2 minutos.

Prueba y ajusta:
Añade más sal, limón o algún ingrediente adicional si quieres resaltar el sabor.

Consejos para una mayonesa perfecta

Evita que se corte: Si la mezcla no emulsiona, agrega una cucharada de agua caliente mientras sigues batiendo.

Almacenamiento: Guarda la mayonesa en un frasco limpio y hermético en la heladera. Consúmela en un máximo de 3 días.

Variedades: Experimenta con sabores como ajo, perejil, albahaca o mostaza para crear versiones personalizadas.

