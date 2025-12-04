Mayonesa casera: cómo prepararla fácil y cremosa

cocina
Mayonesa casera: cómo prepararla fácil y cremosaAprendé a preparar mayonesa casera paso a paso: cremosa, fácil y con ingredientes simples que tenés en casa.
La mayonesa casera es un clásico que nunca pasa de moda. Con pocos ingredientes, se puede lograr una salsa cremosa y deliciosa que acompaña cualquier plato. Aquí te mostramos paso a paso cómo hacer mayonesa en casa y garantizar un resultado perfecto.
Ingredientes
- 1 huevo a temperatura ambiente
- 1 taza de aceite neutro (girasol o maíz)
- 1 cucharadita de jugo de limón o vinagre blanco
- ½ cucharadita de sal
- Opcional: una pizca de mostaza o ajo para darle más sabor
Preparación paso a paso
Prepara los ingredientes:
Asegúrate de que el huevo esté a temperatura ambiente; esto ayuda a que la mezcla no se corte.
Mezcla inicial:
Coloca en el vaso de la batidora o licuadora el huevo, la sal y el jugo de limón o vinagre.
Agrega el aceite lentamente:
Vierte el aceite en un hilo fino mientras bates constantemente. Mantener una velocidad constante es clave para que la emulsión sea perfecta.
Emulsiona la mezcla:
Continúa batiendo hasta que la textura sea espesa y cremosa, aproximadamente 1 a 2 minutos.
Prueba y ajusta:
Añade más sal, limón o algún ingrediente adicional si quieres resaltar el sabor.
Consejos para una mayonesa perfecta
Evita que se corte: Si la mezcla no emulsiona, agrega una cucharada de agua caliente mientras sigues batiendo.
Almacenamiento: Guarda la mayonesa en un frasco limpio y hermético en la heladera. Consúmela en un máximo de 3 días.
Variedades: Experimenta con sabores como ajo, perejil, albahaca o mostaza para crear versiones personalizadas.