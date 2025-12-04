Receta de pepas de membrillo: crocantes por fuera y suaves por dentro

Te mostramos cómo preparar pepas de membrillo caseras, un clásico de la repostería argentina que siempre supera a las versiones compradas.

Estas galletas son irresistibles: crocantes por fuera, suaves por dentro y perfectas incluso para quienes no tienen experiencia en pastelería. Con pocos ingredientes y solo 10 minutos de horneado, esta receta práctica y económica es ideal para disfrutar en cualquier momento del verano.

Ingredientes

250 g de harina leudante

100 g de manteca

100 g de azúcar

1 huevo

1 cdta. de esencia de vainilla

Dulce de membrillo, cantidad necesaria

Preparación paso a paso

Precalentar el horno:

Pon el horno a 180?°C antes de comenzar.

Preparar la masa:

En un bowl, bate la manteca con el azúcar hasta obtener una crema espesa. Luego agrega el huevo y la esencia de vainilla, y bate nuevamente hasta integrar.

Incorporar la harina:

Suma la harina leudante y mezcla hasta formar una masa homogénea.

Formar las galletas:

Divide la masa en bolitas y haz un hueco en el centro con la yema del dedo.

Primer horneado:

Coloca las galletas en una bandeja enmantecada o con papel manteca y hornea durante 4 minutos.

Agregar el membrillo y terminar de hornear:

Retira la bandeja, coloca el dulce de membrillo en el centro de cada galleta y cocina 6 minutos más. ¡Listo!