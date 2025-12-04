cocina
Receta de pepas de membrillo: crocantes por fuera y suaves por dentro
Te mostramos cómo preparar pepas de membrillo caseras, un clásico de la repostería argentina que siempre supera a las versiones compradas.
Estas galletas son irresistibles: crocantes por fuera, suaves por dentro y perfectas incluso para quienes no tienen experiencia en pastelería. Con pocos ingredientes y solo 10 minutos de horneado, esta receta práctica y económica es ideal para disfrutar en cualquier momento del verano.
Ingredientes
- 250 g de harina leudante
- 100 g de manteca
- 100 g de azúcar
- 1 huevo
- 1 cdta. de esencia de vainilla
- Dulce de membrillo, cantidad necesaria
Preparación paso a paso
Precalentar el horno:
Pon el horno a 180?°C antes de comenzar.
Preparar la masa:
En un bowl, bate la manteca con el azúcar hasta obtener una crema espesa. Luego agrega el huevo y la esencia de vainilla, y bate nuevamente hasta integrar.
Incorporar la harina:
Suma la harina leudante y mezcla hasta formar una masa homogénea.
Formar las galletas:
Divide la masa en bolitas y haz un hueco en el centro con la yema del dedo.
Primer horneado:
Coloca las galletas en una bandeja enmantecada o con papel manteca y hornea durante 4 minutos.
Agregar el membrillo y terminar de hornear:
Retira la bandeja, coloca el dulce de membrillo en el centro de cada galleta y cocina 6 minutos más. ¡Listo!