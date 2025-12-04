Tarot del colibrí: Los nuevos inicios están al alcance de la mano

Carta 1) El diablo: miedos. Obsesiones. Vicios. Negatividad. Romper el círculo vicioso. Enfrentar miedos.

Carta 2) As de oros: inicios. Gran oportunidad. Abundancia

Carta 3) As de bastos: acción. Inicios. Pasión.

Mensaje final:

Las cartas dicen que la persona ha estado sumida en comportamientos tóxicos, que pueden ser: miedos. Obsesiones. Vicios. La carta del diablo habla de ataduras y apegos a personas, cosas, situaciones que no han contribuido al crecimiento de la persona, pero también, en su aspecto más positivo indica que se tiene la fuerza y la energía necesaria para romper el círculo vicioso y las ataduras, para salir de la negatividad y enfrentarse con uno mismo, con la imagen que nos devuelve el espejo, con las cosas que generan dependencias insalubres. Es momento de tomar acción con determinación para volver a empezar. Una renovación, un nuevo camino se abre como una maravillosa oportunidad de sanar, de cambiar, de tener una vida plena, abundante y feliz. Las predicciones que trae el tarot son muy buenas y auspiciosas. Los nuevos inicios están al alcance de la mano, pero todo dependerá finalmente de lo que decida la persona: quedarse en donde está, o aprovechar lo nuevo que la vida le ofrece como un regalo del cielo. Dios ayuda, pero respeta las decisiones de cada uno, da la libertad para elegir el camino que se quiere seguir.