Los signos zodiacales que se caracterizan por ser hipocondríacos

El horóscopo nos informa cuáles son aquellos signos que viven atormentados por la hipocondría. Esos signos que, ante el menor aviso del cuerpo ya creen que están frente a una enfermedad incurable.

Ser hipocondríaco es una experiencia negativa en la mayoría de los casos ya que las personas se preocupan antes de tiempo por situaciones que generalmente no terminan pasando. Estos son los signos más hipocondríacos del zodiaco, siempre piensan que están enfermos.

Capricornio

Los nacidos bajo el signo de capricornio son excesivamente exagerados. Viven con temor a enfermarse. Ellos consideran que hasta el más mínimo síntoma puede ser el comienzo de una enfermedad compleja y sufren como si ya la estuvieran enfrentando. A veces, ilógicamente, hasta tienen miedo de hacerse un chequeo médico por la posibilidad -por muy remota que sea- de confirmar sus peores presagios.

Libra

Los nacidos bajo este signo son incapaces de pensar con lógica cuando tienen un síntoma, aunque este sea una mínima tos. Lo primero que piensan es que esta podría ser el preludio de una enfermedad respiratoria grave. Como las personas de Capricornio, son muy exagerados. Muchas veces hasta se hacen los estudios pertinentes y cuando descubren que no hay nada de que alarmarse se plantean que ese resultado podría ser erróneo.

Virgo

Las personas de Virgo temen y sufren las enfermedades que finalmente nunca terminan teniendo. Exageran todos los cuidados, sobre todo ahora con la llegada del invierno. Cualquier síntoma para ellos será la antesala de una enfermedad terrible y odian a quienes no cumplen las reglas de prevención, aunque en esto tienen razón.