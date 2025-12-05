Tarot del colibrí: hora de tomar las riendas de la vida nuevamente

Carta 1) El diablo: miedos. Obsesiones. Vicios. Apegos. Malos comportamientos.



Carta 2) El carro: movimiento. Desplazamiento. Determinación. Vencer obstáculos. Éxitos.



Carta 3) Seis de espadas: movimiento. Desplazarse hacia un lugar mejor. Dejar el pasado atrás.



Mensaje final

Las cartas dicen que la persona ha estado en una posición negativa con comportamientos tóxicos, puede que haya tenido miedos, vicios, relaciones que lo han vampirizado, utilizado y manipulado a su antojo aprovechando sus debilidades e inclinaciones más primarias. Ahora la persona está buscando salir de ese lugar y tomará con determinación las riendas de su vida. Está recobrando su poder y va por una meta con mucha energía venciendo los obstáculos que se interponen en su camino. Este alguien se ha puesto en movimiento y dejará su pasado atrás con todo lo que eso significa. Va por un horizonte que vislumbra mejor. Siente que será más adecuado y más sano para su vida y ha decidido tomar un camino nuevo. Ojalá esta persona logre lo que ha salido a buscar, el solo hecho de ser dueño de sí mismo, sin dejarse dominar por sus impulsos y de alejarse de la negatividad en la que se encontraba es ya una muy buena noticia.