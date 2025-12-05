Wafles saludables: la merienda deliciosa y nutritiva

Los wafles tradicionales suelen ser altos en calorías, grasas y azúcares, lo que puede afectar tu salud a largo plazo. Esta versión utiliza ingredientes naturales que aportan beneficios:

Avena: contiene betaglucanos que ayudan a regular el colesterol y la digestión.

Manzana: aporta pectina natural y dulzor saludable.

Bajo en gluten y azúcares: apto para quienes buscan cuidar la alimentación.

Alta en fibra y proteínas: ayuda a mantener la saciedad por más tiempo.

Versátil y práctica: se pueden congelar y disfrutar en cualquier momento.

Valores nutricionales aproximados por porción (1 wafle):

180 calorías | 6 g de grasas (1 g saturadas) | 26 g de carbohidratos (7 g azúcares naturales) | 5 g de proteínas

Ingredientes para 2 porciones de wafles saludables

1 taza de avena (tradicional o instantánea, molida)

1 manzana mediana rallada (con piel)

1 huevo o sustituto vegano (½ banana madura o 1 cda de chía hidratada)

½ taza de leche (puede ser vegetal: almendra, avena o soja)

1 cucharadita de polvo de hornear

½ cucharadita de canela en polvo

1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)

1 cucharadita de aceite vegetal o de coco (más extra para la waflera)

1 cucharadita de miel o sirope de agave (opcional)

Pizca de sal

Paso a paso: cómo preparar wafles saludables

Moler la avena: triturar la avena en licuadora o procesadora hasta obtener una harina gruesa. Este truco asegura wafles esponjosos sin harina refinada. Mezclar ingredientes: combinar huevo o sustituto, leche, manzana rallada, polvo de hornear, canela, vainilla, aceite, sal y miel opcional. Procesar hasta lograr una masa homogénea y espesa. Añadir un poco más de leche si queda muy densa. Reposar la masa: dejar 5 minutos para que la avena absorba los líquidos, logrando una textura más suave. Cocinar: precalentar la waflera y untar con aceite o spray vegetal. Verter ¼ de taza de masa por wafle y cocinar 4-5 minutos hasta que se despeguen fácilmente. Servir: disfrutar caliente con yogur, frutas frescas, miel o mantequilla de maní.

Consejos y recomendaciones