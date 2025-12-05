Wafles saludables: la merienda deliciosa y nutritiva

Wafles saludables: la merienda deliciosa y nutritivaEsta receta transforma el clásico en una opción baja en calorías, rica en nutrientes y fácil de preparar en casa. Ideal para meriendas rápidas o un desayuno diferente.
viernes, 5 de diciembre de 2025 · 11:40
Los wafles tradicionales suelen ser altos en calorías, grasas y azúcares, lo que puede afectar tu salud a largo plazo. Esta versión utiliza ingredientes naturales que aportan beneficios:
- Avena: contiene betaglucanos que ayudan a regular el colesterol y la digestión.
- Manzana: aporta pectina natural y dulzor saludable.
- Bajo en gluten y azúcares: apto para quienes buscan cuidar la alimentación.
- Alta en fibra y proteínas: ayuda a mantener la saciedad por más tiempo.
- Versátil y práctica: se pueden congelar y disfrutar en cualquier momento.
Valores nutricionales aproximados por porción (1 wafle):
180 calorías | 6 g de grasas (1 g saturadas) | 26 g de carbohidratos (7 g azúcares naturales) | 5 g de proteínas
Ingredientes para 2 porciones de wafles saludables
- 1 taza de avena (tradicional o instantánea, molida)
- 1 manzana mediana rallada (con piel)
- 1 huevo o sustituto vegano (½ banana madura o 1 cda de chía hidratada)
- ½ taza de leche (puede ser vegetal: almendra, avena o soja)
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- ½ cucharadita de canela en polvo
- 1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)
- 1 cucharadita de aceite vegetal o de coco (más extra para la waflera)
- 1 cucharadita de miel o sirope de agave (opcional)
- Pizca de sal
Paso a paso: cómo preparar wafles saludables
- Moler la avena: triturar la avena en licuadora o procesadora hasta obtener una harina gruesa. Este truco asegura wafles esponjosos sin harina refinada.
- Mezclar ingredientes: combinar huevo o sustituto, leche, manzana rallada, polvo de hornear, canela, vainilla, aceite, sal y miel opcional. Procesar hasta lograr una masa homogénea y espesa. Añadir un poco más de leche si queda muy densa.
- Reposar la masa: dejar 5 minutos para que la avena absorba los líquidos, logrando una textura más suave.
- Cocinar: precalentar la waflera y untar con aceite o spray vegetal. Verter ¼ de taza de masa por wafle y cocinar 4-5 minutos hasta que se despeguen fácilmente.
- Servir: disfrutar caliente con yogur, frutas frescas, miel o mantequilla de maní.
Consejos y recomendaciones
- Textura ideal: no sobrecargar la waflera; si no tenés waflera, usar sartén antiadherente como panqueques.
- Conservación: en heladera hasta 3 días o congelar hasta 1 mes, separando con papel vegetal. Recalentar en tostadora para recuperar el crujiente.
- Personalización: ralladura de limón para un toque cítrico o chocolate amargo rallado para los golosos.
- Evitar errores: si la masa queda muy líquida, agregar más avena molida para wafles firmes.