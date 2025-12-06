Horóscopo chino del sábado 6 de diciembre de 2025: descanso y energía renovadora

Rata

El día te invita a bajar el ritmo. En el amor, una salida tranquila fortalece la conexión. En el trabajo, dejá pendientes para la semana: hoy tu cuerpo pide pausa.

Buey

La calma es tu aliada. En el amor, los planes simples te llenan de bienestar. En lo laboral, desconectar te ayuda a recuperar motivación.

Tigre

El sábado te pide suavidad. En el amor, mostrar tu lado sensible abre nuevas puertas. En el trabajo, evitar pensar de más te dará alivio.

Conejo

Día perfecto para recargar energía emocional. En el amor, la ternura fluye sin esfuerzo. En lo laboral, una idea creativa aparece cuando te relajás.

Dragón

La introspección te favorece. En el amor, una charla profunda ordena emociones. En el trabajo, el descanso te devuelve claridad.

Serpiente

La energía del día impulsa decisiones más conscientes. En el amor, un intercambio sincero despeja dudas. En lo laboral, poner en orden tu espacio te revitaliza.

Caballo

Necesitás bajar revoluciones. En el amor, la armonía se instala si dejás que todo fluya. En el trabajo, una pausa real mejora tu productividad futura.

Cabra

Día suave y emocionalmente nutritivo. En el amor, un gesto afectivo te llena el alma. En el trabajo, planificar sin exigencias te calma.

Mono

La creatividad se enciende incluso en el descanso. En el amor, tu espontaneidad genera cercanía. En lo laboral, surge una idea que querrás desarrollar.

Gallo

El sábado trae orden interno. En el amor, expresar lo que sentís mejora la conexión. En el trabajo, no te presiones: hoy es para recuperar energía.

Perro

Buen día para reencontrarte con afectos genuinos. En el amor, la comprensión fluye. En lo laboral, dejar todo en pausa te beneficia.

Cerdo

La serenidad guía tu jornada. En el amor, disfrutás de unión y calidez. En el trabajo, escuchar tu intuición te ayuda a organizar lo que viene.