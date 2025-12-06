Merienda dulce: aprende a hacer alfajores de chocolate en casa

cocina
Merienda dulce: aprende a hacer alfajores de chocolate en casaLa combinación de galletas suaves, relleno cremoso y cobertura de chocolate convierte a estos alfajores en la opción ideal para compartir en la merienda.
Los alfajores de chocolate con dulce de leche son un clásico que nunca falla. Prepararlos en casa es más fácil de lo que parece y permite disfrutar de un dulce casero, fresco y delicioso. Para la masa, se mezclan harina, maicena, cacao en polvo y polvo de hornear con manteca, azúcar impalpable, huevo y esencia de vainilla, logrando un resultado suave y uniforme que luego se hornea hasta obtener galletas ligeras y fragantes.
El relleno se hace con dulce de leche repostero, generosamente colocado entre dos tapas de galleta. Para un acabado irresistible, los alfajores se bañan en chocolate semiamargo, que puede llevar un toque de aceite de coco o manteca para lograr brillo y suavidad. Una vez listos, se colocan en la heladera hasta que el chocolate endurezca, quedando listos para disfrutar.
Consejos adicionales:
- Agregar ralladura de naranja a la masa aporta un sabor fresco y aromático.
- Para una cobertura más crocante, elegir chocolate con alto porcentaje de cacao.
- Conservar en un recipiente hermético asegura que mantengan su textura y sabor por más tiempo.