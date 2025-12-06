Sedum de otoño: la suculenta que alegra jardines tardíos

Después de las estaciones más exuberantes de primavera y verano, el sedum de otoño (Sedum spectabile), también llamado “pata de conejo”, se convierte en una opción ideal para mantener el jardín vibrante. Esta suculenta perenne, de porte erecto, florece en rosetones de flores estrelladas de cinco pétalos en tonos rosas a rojos, generalmente entre septiembre y octubre. Puede alcanzar hasta 75 cm de altura y destaca por su contraste entre flores coloridas y hojas verdes carnosas.

Riego y mantenimiento:

El sedum de otoño requiere riegos moderados: en invierno, basta con una vez al mes, y en verano, solo cuando el suelo esté seco. Su resistencia a la sequía y adaptabilidad a suelos pedregosos y calizos lo convierten en un aliado de la jardinería sostenible. No necesita suelos ricos en nutrientes ni abonos frecuentes.

Ubicación y plantación:

Lo ideal es plantarlo a pleno sol, con al menos seis horas de luz diaria. En climas muy calurosos, puede requerir algo de sombra para proteger las hojas. Puede cultivarse en arriates, macetas o jardineras, y la mejor época para plantarlo es la primavera, antes del calor intenso del verano.

Beneficios y cuidados adicionales:

El sedum de otoño atrae mariposas e insectos beneficiosos, contribuyendo a la biodiversidad. Su reproducción es sencilla mediante esquejes, hojas o división de la mata. Es resistente a plagas y enfermedades, aunque el exceso de agua puede causar hongos. Mantener limpia la planta de hojas secas y realizar podas ligeras ayuda a conservar su forma compacta.

En resumen, el sedum de otoño combina resistencia, belleza y facilidad de cuidado, convirtiéndose en una excelente opción para quienes buscan color y vitalidad en su jardín durante las últimas estaciones del año.