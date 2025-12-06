Tarot: por fin se hacen realidad los sueños

Carta 1) Rey de copas: equilibrio emocional. Amor. Bondad. Paz

Carta 2) La estrella: luz. Guía espiritual. Equilibrio. Armonía. Esperanza.

Carta 3) Nueve de pentáculos: bienestar. Experiencia. Armonía. Riqueza. Abundancia conseguida por el propio esfuerzo

Mensaje final

Por fin se hacen realidad los sueños!! Un mensaje super bonito para quienes resuenen con él. Es momento de brillar, de sacar todo lo bueno y bello que la persona tiene para ofrecer. No está sola esta persona, Dios la acompaña y la ha guiado hasta este presente, que será luminoso, lleno de paz, armonía, abundancia y esperanza. El tarot dice que la persona ha trabajado muchísimo en sí misma para superarse y evolucionar, para crecer en todos los sentidos y lo ha logrado, o está a punto de lograrlo. Tendrá mucho equilibrio emocional y la capacidad para dar y recibir amor en abundancia y justicia. Todo lo que está llegando a su vida es el resultado de su trabajo, de su paciencia, de su inteligencia. Este alguien ha venido a este mundo a aportar luz, amor y esperanza, por eso siempre ha contado con la ayuda espiritual, para que le sea posible cumplir con su misión y disfrutar de la vida. Qué más se puede pedir? Felicitaciones!!