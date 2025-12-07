El secreto de las supremas de pollo jugosas y doradas

cocina
El secreto de las supremas de pollo jugosas y doradasCon esta guía paso a paso, aprenderás a lograr un pollo tierno, jugoso y con un empanado crujiente.
La suprema de pollo es un clásico de la cocina que nunca pasa de moda. Su carne tierna y jugosa, combinada con un empanado crujiente, la convierte en un plato ideal para almuerzos y cenas, tanto en familia como para recibir invitados. Fácil de preparar y muy versátil, puede cocinarse frita para quienes disfrutan de un sabor más intenso, o al horno para una versión más ligera y saludable. Con algunos trucos simples, lograrás supremas doradas, sabrosas y con ese toque especial que hará que todos pidan repetir.
Ingredientes (4 porciones)
- 4 pechugas de pollo sin piel ni hueso
- Sal y pimienta al gusto
- 2 dientes de ajo picados finamente
- 2 huevos
- 1 taza de pan rallado
- ½ taza de harina
- Aceite para freír o para cocinar al horno
- Opcional: jugo de 1 limón, perejil fresco picado, queso rallado
- Tip: Puedes agregar hierbas o queso al pan rallado para un sabor más intenso y un empanado aún más sabroso.
Paso 1: Preparar las supremas de pollo
Limpia las pechugas retirando cualquier exceso de grasa.
Corta cada pechuga en filetes delgados. Si prefieres, pide al carnicero que lo haga.
Para filetes gruesos, colócalos entre papel film y aplánalos suavemente con un martillo de cocina.
Tip: Filetes delgados aseguran una cocción rápida y uniforme, manteniendo la carne jugosa.
Paso 2: Marinar las supremas (opcional, pero recomendado)
En un recipiente, mezcla los filetes con ajo picado, sal, pimienta y jugo de limón.
Cubre con film transparente y deja reposar en la nevera por 30 minutos.
Tip: Esta marinada ligera potencia el sabor sin cubrir el gusto natural del pollo.
Paso 3: Empanar las supremas
Coloca la harina, los huevos batidos y el pan rallado en recipientes separados.
Pasa cada filete primero por harina, sacudiendo el exceso, luego por huevo y finalmente por pan rallado.
Para un empanado extra crujiente, repite la capa de huevo y pan rallado.
Tip: Mezclar hierbas frescas o queso rallado en el pan rallado le dará un toque gourmet.
Paso 4: Cocción
Opción 1: Fritas
Calienta abundante aceite en una sartén a fuego medio-alto.
Fríe las supremas por 3-4 minutos de cada lado, hasta que estén doradas y crujientes.
Colócalas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.
Opción 2: Al horno
Precalienta el horno a 200 °C.
Coloca las supremas empanadas en una bandeja con papel de hornear y rocía con un poco de aceite.
Hornea por 20 minutos, volteándolas a la mitad del tiempo para dorar ambos lados.
Tip: Cocinar al horno es ideal para una versión más saludable sin perder sabor ni textura crujiente.
Sugerencias para acompañar
- Puré de papas cremoso
- Arroz con verduras
- Ensalada fresca de hojas verdes
- Papas rústicas al horno
Tip: Un poco de perejil fresco picado sobre las supremas calientes aporta color y aroma irresistible.