Horóscopo chino del domingo 7 de diciembre de 2025: un cierre de semana en calma

Horóscopo chino del domingo 7 de diciembre de 2025: un cierre de semana en calmaLa Rata de Agua aporta equilibrio y sensibilidad para cerrar la semana con introspección, buenos vínculos y decisiones más claras.
Rata
El domingo te conecta con tu intuición. En el amor, una charla sincera fortalece el vínculo. En el trabajo, una idea pendiente vuelve a aparecer con más claridad.
Buey
Necesitás quietud y afecto. En el amor, la cercanía te ordena. En lo laboral, prepararte mentalmente para la semana trae alivio.
Tigre
Buen día para soltar tensiones acumuladas. En el amor, abrirte emocionalmente mejora la conexión. En el trabajo, evitá decisiones importantes.
Conejo
Tu sensibilidad guía el día. En el amor, la ternura fluye. En lo laboral, una pausa creativa te renueva por dentro.
Dragón
La introspección te hará bien. En el amor, una conversación calma emociones confusas. En el trabajo, descansar te ayuda a recuperar foco.
Serpiente
Se activa la claridad emocional. En el amor, expresar lo que sentís despeja dudas. En lo laboral, organizar tus prioridades te da paz.
Caballo
El día te pide simpleza. En el amor, la armonía se sostiene con gestos pequeños. En el trabajo, no te exijas: la energía vuelve mañana.
Cabra
La energía acuática suaviza tus emociones. En el amor, un gesto afectivo fortalece la unión. En el trabajo, planificar sin presión es suficiente.
Mono
Día introspectivo pero inspirador. En el amor, tu honestidad emocional genera cercanía. En lo laboral, aparece una motivación que venías necesitando.
Gallo
El domingo ordena tu mundo interno. En el amor, expresar tus necesidades mejora la conexión. En el trabajo, descansar es clave para empezar bien la semana.
Perro
Buen día para rodearte de personas que te hacen bien. En el amor, fluye la comprensión. En lo laboral, dejá lo pendiente para mañana.
Cerdo
Tu energía suave cierra bien la semana. En el amor, la conexión es profunda y estable. En el trabajo, escuchá tu intuición para planificar lo que viene.