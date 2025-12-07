Horóscopo de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025: amor, salud y trabajo signo por signo

Este domingo propone bajar la intensidad, reconectar con lo simple y recuperar energías. El clima astral favorece los vínculos afectivos, los momentos de disfrute y las decisiones que nacen desde la intuición. También será un buen día para cerrar la semana con calma y preparar el espíritu para nuevos comienzos. Así influyen los astros en cada signo.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: un encuentro íntimo o conversación honesta fortalecerá tu relación.

Trabajo: dejá el estrés laboral de lado; hoy lo esencial es descansar.

Salud: tu cuerpo pedirá pausas y actividades que te relajen.

Números de la suerte: 3, 14, 28

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: la sensibilidad estará a flor de piel y favorecerá gestos de cariño.

Trabajo: día ideal para reflexionar sobre objetivos personales.

Salud: buscá confort, buena alimentación y silencio.

Números de la suerte: 6, 15, 24

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: conversaciones espontáneas traerán claridad afectiva.

Trabajo: dejá fluir; cualquier idea que surja hoy será útil más adelante.

Salud: necesitás descanso mental y desconexión digital.

Números de la suerte: 1, 18, 22

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: se fortalecen los vínculos familiares y afectivos.

Trabajo: evitá sobrecargarte; cerrá la semana con suavidad.

Salud: un momento de introspección te hará muy bien.

Números de la suerte: 7, 10, 26

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: un gesto romántico puede sorprenderte gratamente.

Trabajo: dejá que tu creatividad repose; mañana llegará la claridad.

Salud: buscá actividades que iluminen tu ánimo.

Números de la suerte: 4, 12, 29

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: una charla pendiente puede resolverse de forma armoniosa.

Trabajo: día ideal para reorganizar sin presión.

Salud: tu bienestar mejora con rutinas suaves y orden emocional.

Números de la suerte: 8, 11, 25

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: se activa el deseo de compartir momentos especiales.

Trabajo: la mente pedirá una pausa total.

Salud: rodeate de belleza y equilibrio para recargar energías.

Números de la suerte: 9, 17, 21

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: emociones intensas te acercarán más a alguien especial.

Trabajo: no tomes decisiones hoy; dejá que maduren.

Salud: actividades tranquilas ayudarán a estabilizar tu energía.

Números de la suerte: 5, 13, 27

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: tu alegría contagiará a tu entorno y fortalecerá vínculos.

Trabajo: ideal para imaginar nuevos horizontes sin presión.

Salud: el aire libre será revitalizante.

Números de la suerte: 3, 16, 30

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: la estabilidad afectiva se refuerza con gestos simples.

Trabajo: tomá distancia de temas pendientes para evitar saturarte.

Salud: un descanso profundo será esencial.

Números de la suerte: 2, 14, 23

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: apertura y conexión emocional marcarán el día.

Trabajo: una idea inesperada podría inspirarte para la semana.

Salud: buscá actividades que calmen la mente.

Números de la suerte: 6, 18, 25

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: tu sensibilidad atraerá comprensión y ternura.

Trabajo: intuís un rumbo distinto que conviene explorar con calma.

Salud: ideal para relajación profunda y contemplación.

Números de la suerte: 7, 12, 28