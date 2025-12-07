La zinnia, la planta ideal para llenar tu verano de color

jardineria y hogar
La zinnia, la planta ideal para llenar tu verano de colorResistente, fácil de cuidar y con flores que duran toda la temporada, la zinnia se convierte en la favorita para sembrar en diciembre.
El verano argentino invita a disfrutar los espacios al aire libre, y muchos buscan plantas que resistan el calor sin perder belleza. La zinnia se destaca como la opción perfecta para sembrar a fin de año: tolera altas temperaturas, crece rápido y produce flores grandes en tonos intensos, todo sin exigir demasiada agua. Ideal tanto para principiantes como para quienes desean un jardín vistoso sin complicaciones.
Estas plantas se adaptan a macetas, jardines y balcones. Su mayor ventaja es que florecen durante todo el verano, siempre que reciban sol directo y riegos moderados. Además, atraen mariposas, aportando vida y biodiversidad al espacio.
Para que tus zinnias prosperen:
- Colocá las plantas en lugares con al menos seis horas de sol directo.
- Usá un sustrato aireado y con buen drenaje.
- Regá cada dos o tres días, evitando encharcamientos.
- Retirá las flores secas para estimular nuevas floraciones.
Gracias a su versatilidad y a su paleta de colores vibrantes, la zinnia combina bajo mantenimiento con un alto impacto estético, convirtiéndose en la estrella del jardín durante todo el verano.