cocina

Receta de ñoquis caseros con salsa de tomate y albahaca

Los ñoquis caseros son un clásico de la cocina italiana que combina suavidad, sabor y tradición.
domingo, 7 de diciembre de 2025 · 10:08

Los ñoquis caseros son un clásico de la cocina italiana que combina tradición, sabor y textura inigualable. Su suavidad y delicadeza los convierten en un plato perfecto para compartir en familia o con amigos, ya sea en un almuerzo cotidiano o en una ocasión especial. Prepararlos desde cero puede parecer un desafío, pero con los pasos adecuados y algunos trucos sencillos, lograrás ñoquis esponjosos, ligeros y llenos de sabor, listos para acompañar con tu salsa favorita.

Ingredientes

Para los ñoquis

  • 1 kg de papas
  • 250 g de harina común (aproximadamente)
  • 1 huevo
  • 1 cucharadita de sal

Para la salsa (opcional)

  • 500 g de salsa de tomate casera o comprada
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 diente de ajo picado
  • Hojas de albahaca fresca
  • Queso rallado al gusto
  • Tip: La elección de papas harinosas asegura ñoquis suaves y esponjosos.

Paso 1: Cocinar las papas

Lava bien las papas y hiérvelas con cáscara en abundante agua con sal hasta que estén tiernas (aprox. 25-30 minutos).

Escurre las papas, pélalas mientras estén calientes y haz un puré suave.

Tip: Pelar las papas calientes facilita obtener un puré más uniforme y sin grumos.

Paso 2: Preparar la masa

Coloca el puré sobre una superficie limpia y deja enfriar ligeramente.

Forma un hueco en el centro, agrega el huevo, la sal y la mitad de la harina.

Mezcla suavemente incorporando la harina restante poco a poco hasta obtener una masa homogénea, blanda pero no pegajosa.

Tip: Manipula la masa con suavidad para que los ñoquis queden esponjosos.

Paso 3: Formar los ñoquis

Divide la masa en porciones y forma cilindros delgados sobre una superficie enharinada.

Corta los cilindros en piezas de 2 cm aproximadamente.

Da forma a cada ñoqui pasando ligeramente por un tenedor o tabla especial para ñoquis.

Tip: No amases demasiado; cuanto más suave y delicada sea la manipulación, más tiernos quedarán.

Paso 4: Cocinar los ñoquis

Hierve abundante agua con sal en una olla grande.

Cocina los ñoquis en tandas pequeñas. Están listos cuando flotan en la superficie (1-2 minutos).

Retíralos con una espumadera y resérvalos en un bowl con un poco de aceite para que no se peguen.

Tip: Cocinar en tandas evita que se amontonen y se deformen.

Paso 5: Preparar la salsa (opcional)

Calienta el aceite de oliva en una sartén y sofríe el ajo picado.

Añade la salsa de tomate y las hojas de albahaca. Cocina a fuego lento durante 10 minutos.

Tip: Si deseas, puedes agregar un toque de pimienta negra o una pizca de azúcar para equilibrar la acidez de la salsa.

Paso 6: Servir

Sirve los ñoquis calientes con la salsa por encima y espolvorea queso rallado al gusto.

Tip: Añadir unas hojas de albahaca fresca justo antes de servir potencia el aroma y la presentación.

