Receta de ñoquis caseros con salsa de tomate y albahaca

Receta de ñoquis caseros con salsa de tomate y albahacaLos ñoquis caseros son un clásico de la cocina italiana que combina suavidad, sabor y tradición.
Los ñoquis caseros son un clásico de la cocina italiana que combina tradición, sabor y textura inigualable. Su suavidad y delicadeza los convierten en un plato perfecto para compartir en familia o con amigos, ya sea en un almuerzo cotidiano o en una ocasión especial. Prepararlos desde cero puede parecer un desafío, pero con los pasos adecuados y algunos trucos sencillos, lograrás ñoquis esponjosos, ligeros y llenos de sabor, listos para acompañar con tu salsa favorita.
Ingredientes
Para los ñoquis
- 1 kg de papas
- 250 g de harina común (aproximadamente)
- 1 huevo
- 1 cucharadita de sal
Para la salsa (opcional)
- 500 g de salsa de tomate casera o comprada
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 diente de ajo picado
- Hojas de albahaca fresca
- Queso rallado al gusto
- Tip: La elección de papas harinosas asegura ñoquis suaves y esponjosos.
Paso 1: Cocinar las papas
Lava bien las papas y hiérvelas con cáscara en abundante agua con sal hasta que estén tiernas (aprox. 25-30 minutos).
Escurre las papas, pélalas mientras estén calientes y haz un puré suave.
Tip: Pelar las papas calientes facilita obtener un puré más uniforme y sin grumos.
Paso 2: Preparar la masa
Coloca el puré sobre una superficie limpia y deja enfriar ligeramente.
Forma un hueco en el centro, agrega el huevo, la sal y la mitad de la harina.
Mezcla suavemente incorporando la harina restante poco a poco hasta obtener una masa homogénea, blanda pero no pegajosa.
Tip: Manipula la masa con suavidad para que los ñoquis queden esponjosos.
Paso 3: Formar los ñoquis
Divide la masa en porciones y forma cilindros delgados sobre una superficie enharinada.
Corta los cilindros en piezas de 2 cm aproximadamente.
Da forma a cada ñoqui pasando ligeramente por un tenedor o tabla especial para ñoquis.
Tip: No amases demasiado; cuanto más suave y delicada sea la manipulación, más tiernos quedarán.
Paso 4: Cocinar los ñoquis
Hierve abundante agua con sal en una olla grande.
Cocina los ñoquis en tandas pequeñas. Están listos cuando flotan en la superficie (1-2 minutos).
Retíralos con una espumadera y resérvalos en un bowl con un poco de aceite para que no se peguen.
Tip: Cocinar en tandas evita que se amontonen y se deformen.
Paso 5: Preparar la salsa (opcional)
Calienta el aceite de oliva en una sartén y sofríe el ajo picado.
Añade la salsa de tomate y las hojas de albahaca. Cocina a fuego lento durante 10 minutos.
Tip: Si deseas, puedes agregar un toque de pimienta negra o una pizca de azúcar para equilibrar la acidez de la salsa.
Paso 6: Servir
Sirve los ñoquis calientes con la salsa por encima y espolvorea queso rallado al gusto.
Tip: Añadir unas hojas de albahaca fresca justo antes de servir potencia el aroma y la presentación.