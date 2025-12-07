Tarot del colibrí: corazón e intuición para llegar a la luz

Carta 1) Nueve de copas: amor. Sentimientos. Emociones

Carta 2) El colgado: reflexión. Iluminación. Contemplar otros puntos de vista. Pausa



Carta 3) La estrella: luz. Claridad. Guía. Equilibrio. Armonía.



Mensaje final

La persona está atravesando un profundo proceso introspectivo para el cual necesita estar aislada y tomar distancia de sus emociones y sentimientos y de ese modo poder analizarlos y tener claridad sobre lo que siente. Es probable que haya experimentado confusión sobre ellos en el pasado, por eso ahora se ha puesto cabeza abajo para contemplarlos desde otra perspectiva. Esta persona se está dando cuenta de muchas cosas que antes veía de otro modo. Sabe que alberga muchos sentimientos y abundante amor en su corazón y está siendo guiada a la comprensión y aceptación de los mismos. Quizás en el pasado los ignoraba, los negaba o no los expresaba, pero en el presente los está asumiendo, aunque por el momento no tome decisiones, ni actué a favor de su comunicación. Pronto la iluminación será plena y equilibrada y este alguien experimentará una gran transformación, una renovación espiritual que traerá paz, armonía, esperanza y sanación a su vida. La sanación llegará de la mano de un dejar fluir las emociones y atreverse a mostrarlas. Es preciso perder el miedo y soltar el control racional para que afloren los sentimientos y la intuición. Dice el tarot que el corazón y la intuición conocen el camino que conduce a la luz donde residen el éxito y la felicidad.