Tarta de choclo cremosa: receta fácil, económica y deliciosa

Tarta de choclo cremosa: receta fácil, económica y deliciosaUna tarta de choclo cremosa, fácil de preparar y llena de sabor, perfecta para almuerzos, cenas o para sorprender a la familia cualquier día de la semana.
La tarta de choclo es uno de esos clásicos que nunca falla en la mesa: sencilla, económica y muy versátil. Su sabor dulce y natural del maíz combina a la perfección con la cremosidad del queso y el aroma fresco del verdeo, haciendo de este plato una opción ideal para almuerzos, cenas o incluso para llevar a una reunión familiar. Además, es perfecta para aprovechar productos de estación y se adapta fácilmente a distintas variaciones según los ingredientes que tengas a mano.
Ingredientes (para una tartera de 26 cm)
- 1 tapa de tarta (hojaldrada o criolla)
- 2 latas de choclo amarillo (o 2 tazas de choclo cocido)
- 1 cebolla chica picada
- 1 puñado de la parte blanca del verdeo, picado
- 2 huevos
- 150 ml de leche
- 150 g de queso cremoso o mozzarella
- 1 cucharada de harina
- 1 cucharada de manteca o aceite
- Sal y pimienta a gusto
- Nuez moscada (opcional)
Preparación paso a paso
Preparar la base de sabor:
En una sartén, rehogá la cebolla y la parte blanca del verdeo en manteca o aceite hasta que estén tiernos y transparentes. Esto realza el aroma y aporta dulzor natural al relleno.
Incorporar el choclo:
Sumá el choclo y mezclá por unos minutos, permitiendo que los sabores se integren.
Formar la base cremosa:
Agregá la harina, mezclá bien y luego incorporá la leche de a poco, en forma de hilo, cocinando hasta que la mezcla espese ligeramente. Este paso asegura que el relleno tenga una textura cremosa pero firme.
Añadir el queso:
Retirá del fuego y agregá el queso cortado en cubitos para que se derrita con el calor. Esto le dará suavidad y un sabor lácteo irresistible.
Incorporar los huevos y condimentar:
Batí los huevos y mezclalos con la preparación. Salpimentá al gusto y, si querés, agregá una pizca de nuez moscada para un toque aromático especial.
Montar la tarta:
Forrá la tartera con la tapa de tarta, pinchá la base con un tenedor y volcá el relleno dentro.
Hornear:
Cociná en horno precalentado a 180?°C durante 35 a 40 minutos, hasta que la superficie esté firme y ligeramente dorada.
Reposar y servir:
Dejá entibiar unos minutos antes de cortar para que tome consistencia. Se puede servir caliente, tibia o incluso fría, según tu preferencia.
Tips y variantes
- Para un sabor más intenso, podés agregar un poco de queso rallado por encima antes de hornear.
- Sumá panceta o jamón picado si querés una versión más contundente.
- Cambiá la leche por crema para un relleno más cremoso y untuoso.
- Si usás choclo fresco, cocelo previamente y procesalo un poco para lograr una textura más homogénea.
Esta tarta de choclo cremosa no solo es práctica y deliciosa, sino que también rinde varias porciones y se adapta a cualquier ocasión. Es la solución perfecta para un almuerzo rápido, una cena familiar o incluso para sorprender en reuniones informales con un plato lleno de sabor y tradición.