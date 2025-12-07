Tarta de choclo cremosa: receta fácil, económica y deliciosa

La tarta de choclo es uno de esos clásicos que nunca falla en la mesa: sencilla, económica y muy versátil. Su sabor dulce y natural del maíz combina a la perfección con la cremosidad del queso y el aroma fresco del verdeo, haciendo de este plato una opción ideal para almuerzos, cenas o incluso para llevar a una reunión familiar. Además, es perfecta para aprovechar productos de estación y se adapta fácilmente a distintas variaciones según los ingredientes que tengas a mano.

Ingredientes (para una tartera de 26 cm)

1 tapa de tarta (hojaldrada o criolla)

2 latas de choclo amarillo (o 2 tazas de choclo cocido)

1 cebolla chica picada

1 puñado de la parte blanca del verdeo, picado

2 huevos

150 ml de leche

150 g de queso cremoso o mozzarella

1 cucharada de harina

1 cucharada de manteca o aceite

Sal y pimienta a gusto

Nuez moscada (opcional)

Preparación paso a paso

Preparar la base de sabor:

En una sartén, rehogá la cebolla y la parte blanca del verdeo en manteca o aceite hasta que estén tiernos y transparentes. Esto realza el aroma y aporta dulzor natural al relleno.

Incorporar el choclo:

Sumá el choclo y mezclá por unos minutos, permitiendo que los sabores se integren.

Formar la base cremosa:

Agregá la harina, mezclá bien y luego incorporá la leche de a poco, en forma de hilo, cocinando hasta que la mezcla espese ligeramente. Este paso asegura que el relleno tenga una textura cremosa pero firme.

Añadir el queso:

Retirá del fuego y agregá el queso cortado en cubitos para que se derrita con el calor. Esto le dará suavidad y un sabor lácteo irresistible.

Incorporar los huevos y condimentar:

Batí los huevos y mezclalos con la preparación. Salpimentá al gusto y, si querés, agregá una pizca de nuez moscada para un toque aromático especial.

Montar la tarta:

Forrá la tartera con la tapa de tarta, pinchá la base con un tenedor y volcá el relleno dentro.

Hornear:

Cociná en horno precalentado a 180?°C durante 35 a 40 minutos, hasta que la superficie esté firme y ligeramente dorada.

Reposar y servir:

Dejá entibiar unos minutos antes de cortar para que tome consistencia. Se puede servir caliente, tibia o incluso fría, según tu preferencia.

Tips y variantes

Para un sabor más intenso, podés agregar un poco de queso rallado por encima antes de hornear.

Sumá panceta o jamón picado si querés una versión más contundente.

Cambiá la leche por crema para un relleno más cremoso y untuoso.

Si usás choclo fresco, cocelo previamente y procesalo un poco para lograr una textura más homogénea.

Esta tarta de choclo cremosa no solo es práctica y deliciosa, sino que también rinde varias porciones y se adapta a cualquier ocasión. Es la solución perfecta para un almuerzo rápido, una cena familiar o incluso para sorprender en reuniones informales con un plato lleno de sabor y tradición.