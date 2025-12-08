Crumble de manzana: un clásico dulce, crujiente y reconfortante

El crumble nació en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. En un contexto de racionamiento de harina, manteca y azúcar, los pasteles tradicionales eran difíciles de elaborar. Para solucionarlo, los cocineros británicos crearon una cobertura sencilla hecha de harina, manteca y azúcar, que se desmenuzaba sobre la fruta y se horneaba hasta obtener una textura crocante y dorada.

Con el tiempo, la receta se adaptó a distintas frutas, aunque la manzana se mantuvo como la más emblemática. Con la llegada de inmigrantes británicos a Argentina, el crumble se incorporó a la repostería local, adaptándose a los productos y gustos del país.

Un postre versátil y reconfortante

El crumble de manzana es ideal para cualquier estación del año. En invierno, se sirve tibio acompañado de helado o crema; en verano, puede disfrutarse a temperatura ambiente con yogur o frutos secos. Su preparación es sencilla y permite múltiples variantes, lo que lo convierte en una opción perfecta tanto para cocineros experimentados como para principiantes.

Receta clásica de crumble de manzana

Ingredientes

4 manzanas verdes (Granny Smith)

100 g de azúcar

Jugo de 1 limón

1 cucharadita de canela

100 g de manteca fría

150 g de harina

80 g de azúcar rubia

1 pizca de sal

50 g de avena (opcional)

Preparación

Preparar las manzanas: Pelar y cortar las manzanas en cubos o rodajas. Mezclarlas con el azúcar, el jugo de limón y la canela. Colocar la mezcla en una fuente apta para horno.

Preparar el crumble: En un bowl, mezclar la harina, el azúcar rubia, la sal y la avena. Agregar la manteca fría en cubos y trabajar con las manos o un tenedor hasta lograr una textura arenosa con grumos.

Montar y hornear: Cubrir las manzanas con la mezcla del crumble y llevar al horno precalentado a 180°C durante 30-40 minutos, hasta que la superficie esté dorada y crujiente.

Servir: Dejar reposar unos minutos y disfrutar tibio, acompañado de helado, crema o yogur.

Variaciones y acompañamientos

El crumble admite múltiples variantes. Se pueden sumar frutos secos como nueces o almendras para darle más textura, o combinar diferentes frutas como peras, duraznos o frutos rojos.

Para una versión más saludable, se puede reemplazar parte de la harina por avena o harina integral, y reducir el azúcar, aprovechando el dulzor natural de la fruta.

Más que un postre, una tradición

El crumble de manzana ha trascendido su origen británico y se ha convertido en un clásico en Argentina y otros países. Su facilidad de preparación, su capacidad de adaptación y su combinación de sabores hacen que siga siendo un favorito en hogares y pastelerías.

Más allá de su historia, lo que hace especial a este postre es su poder de evocar momentos cálidos y familiares. Ya sea para sorprender a invitados o para disfrutar en una tarde otoñal, el crumble de manzana sigue conquistando paladares con su sencillez y sabor inconfundible.