Horóscopo chino del lunes 8 de diciembre de 2025: un inicio de semana equilibrado

astrologia
Horóscopo chino del lunes 8 de diciembre de 2025: un inicio de semana equilibradoLa Rata de Agua impulsa un lunes ordenado y sensible, ideal para tomar buenas decisiones, avanzar con calma y cuidar tu energía.
Rata
La semana comienza con lucidez. En el amor, una pequeña muestra de afecto mejora el clima. En el trabajo, una idea que venías postergando toma forma concreta.
Buey
Tu estabilidad es la base del día. En el amor, necesitás contención y la recibís. En lo laboral, avanzar paso a paso te dará seguridad.
Tigre
Arranca la semana con intensidad emocional. En el amor, expresar lo que sentís abre el diálogo. En el trabajo, poné límites para evitar sobrecargas.
Conejo
La sensibilidad guía tus decisiones. En el amor, la calma facilita la conexión. En lo laboral, un ambiente armónico favorece tu creatividad.
Dragón
El lunes trae introspección productiva. En el amor, ordenar emociones te ayuda a conectar mejor. En el trabajo, retomás proyectos con claridad renovada.
Serpiente
Día ideal para afinar tu intuición. En el amor, una conversación honesta fortalece el vínculo. En lo laboral, priorizá lo importante y delegá lo accesorio.
Caballo
Tu energía se estabiliza. En el amor, la armonía llega si bajás el ritmo. En el trabajo, avanzar sin prisa pero con foco te rinde más.
Cabra
El lunes trae suavidad emocional. En el amor, un gesto cariñoso te eleva el ánimo. En lo laboral, organizar la semana sin presiones te aporta tranquilidad.
Mono
La creatividad se activa desde temprano. En el amor, tu espontaneidad conecta. En el trabajo, surge una idea que podría mejorar tus rutinas.
Gallo
La claridad interna marca tu día. En el amor, comunicar lo que necesitás mejora la relación. En el trabajo, estructurar tus tareas te da control.
Perro
Buen lunes para rodearte de personas que te acompañan. En el amor, fluye la comprensión. En lo laboral, resolver lo urgente y dejar lo demás para mañana será clave.
Cerdo
La energía es suave y constante. En el amor, disfrutás estabilidad y afecto genuino. En el trabajo, confiar en tu intuición te ayuda a ordenar prioridades.