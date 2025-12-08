Horóscopo chino del lunes 8 de diciembre de 2025: un inicio de semana equilibrado

Rata

La semana comienza con lucidez. En el amor, una pequeña muestra de afecto mejora el clima. En el trabajo, una idea que venías postergando toma forma concreta.

Buey

Tu estabilidad es la base del día. En el amor, necesitás contención y la recibís. En lo laboral, avanzar paso a paso te dará seguridad.

Tigre

Arranca la semana con intensidad emocional. En el amor, expresar lo que sentís abre el diálogo. En el trabajo, poné límites para evitar sobrecargas.

Conejo

La sensibilidad guía tus decisiones. En el amor, la calma facilita la conexión. En lo laboral, un ambiente armónico favorece tu creatividad.

Dragón

El lunes trae introspección productiva. En el amor, ordenar emociones te ayuda a conectar mejor. En el trabajo, retomás proyectos con claridad renovada.

Serpiente

Día ideal para afinar tu intuición. En el amor, una conversación honesta fortalece el vínculo. En lo laboral, priorizá lo importante y delegá lo accesorio.

Caballo

Tu energía se estabiliza. En el amor, la armonía llega si bajás el ritmo. En el trabajo, avanzar sin prisa pero con foco te rinde más.

Cabra

El lunes trae suavidad emocional. En el amor, un gesto cariñoso te eleva el ánimo. En lo laboral, organizar la semana sin presiones te aporta tranquilidad.

Mono

La creatividad se activa desde temprano. En el amor, tu espontaneidad conecta. En el trabajo, surge una idea que podría mejorar tus rutinas.

Gallo

La claridad interna marca tu día. En el amor, comunicar lo que necesitás mejora la relación. En el trabajo, estructurar tus tareas te da control.

Perro

Buen lunes para rodearte de personas que te acompañan. En el amor, fluye la comprensión. En lo laboral, resolver lo urgente y dejar lo demás para mañana será clave.

Cerdo

La energía es suave y constante. En el amor, disfrutás estabilidad y afecto genuino. En el trabajo, confiar en tu intuición te ayuda a ordenar prioridades.