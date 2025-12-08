Horóscopo de hoy, lunes 8 de diciembre de 2025: amor, salud y trabajo signo por signo

astrologia
Horóscopo de hoy, lunes 8 de diciembre de 2025: amor, salud y trabajo signo por signoConocé las predicciones para este lunes y descubrí cómo influyen los astros en el amor, el trabajo y la salud de cada signo.
Este lunes trae una energía renovadora que impulsa el enfoque, la claridad y las decisiones prácticas. Es un buen día para comenzar la semana con orden, planificar y avanzar en compromisos pendientes. El clima astral favorece la comunicación, la organización y la toma de decisiones que apuntan al crecimiento personal y laboral. Así influyen los astros en cada signo.
ARIES (21 de marzo – 20 de abril)
Amor: una charla sincera puede generar mayor entendimiento.
Trabajo: iniciás la semana con fuerza y resolución; avanzás en un objetivo clave.
Salud: cuidá tu energía y evitá los excesos.
Números de la suerte: 4, 11, 26
TAURO (21 de abril – 20 de mayo)
Amor: estabilidad y ternura marcan el día.
Trabajo: tu constancia será reconocida; posible avance o buena noticia.
Salud: buscá alimentos que te aporten energía real y sostenida.
Números de la suerte: 6, 14, 25
GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)
Amor: un intercambio fluido mejora la convivencia o el vínculo.
Trabajo: tu capacidad para adaptarte será clave ante un cambio inesperado.
Salud: evitá la dispersión mental; organizá tus ideas.
Números de la suerte: 1, 17, 22
CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)
Amor: tu sensibilidad permitirá resolver un malentendido.
Trabajo: enfocarte en un solo objetivo te dará mejores resultados.
Salud: cuidá tus emociones con pausas y descanso consciente.
Números de la suerte: 8, 10, 27
LEO (23 de julio – 22 de agosto)
Amor: tu calidez atraerá acercamientos y gestos afectivos.
Trabajo: usá tu creatividad para destrabar un proyecto.
Salud: actividades físicas suaves ayudarán a equilibrar tu energía.
Números de la suerte: 5, 12, 28
VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)
Amor: claridad en tus palabras y gestos; se evitan confusiones.
Trabajo: excelente día para planificar, ordenar y avanzar de forma metódica.
Salud: hacé pausas activas para aliviar tensiones.
Números de la suerte: 3, 11, 24
LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)
Amor: un vínculo se equilibra gracias a una conversación pendiente.
Trabajo: resolvés temas atrasados y liberás tu agenda.
Salud: buscá armonía en tu entorno para sentirte mejor.
Números de la suerte: 9, 15, 23
ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)
Amor: una señal o gesto emocional fortalecerá la confianza.
Trabajo: tu intuición será clave para una decisión importante.
Salud: conectá con actividades que te brinden calma interior.
Números de la suerte: 7, 19, 29
SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Amor: la chispa se enciende con una propuesta espontánea.
Trabajo: tu entusiasmo impulsará nuevas ideas y cambios favorables.
Salud: necesitás movimiento y aire libre.
Números de la suerte: 4, 18, 30
CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)
Amor: la estabilidad se fortalece con confianza mutua.
Trabajo: posible noticia o propuesta que te motive a crecer.
Salud: priorizá el descanso nocturno.
Números de la suerte: 2, 13, 27
ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)
Amor: apertura y diálogo generan mayor conexión.
Trabajo: buen día para trabajar en equipo y unir ideas.
Salud: liberá tensiones mediante actividades creativas.
Números de la suerte: 6, 14, 26
PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)
Amor: tu empatía atraerá cercanía y comprensión.
Trabajo: ves oportunidades donde otros no las notan; seguí tu intuición.
Salud: dedicá tiempo a relajarte profundamente.
Números de la suerte: 7, 12, 21