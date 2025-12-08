Los tres signos del zodíaco que se destacan por vivir enojados

Las personas tienen problemas para olvidar quién les hizo algo malo en el pasado. Es una de las formas de aprender de los errores que comentemos, para no volver a confiar en quienes nos pueden hacer mal.

Pero hay quienes llevan esta desconfianza al extremo, y no son capaces de perdonar ni aún cuando no queda rastro de lo que pasó.

Estos son los tres signos del zodíaco que nunca olvidan una ofensa

Escorpio

No hay que dudar de que una vez que un escorpiano se siente ofendido, no lo olvidará jamás. Pueden pasar años, pero para ellos es como si la ofensa fuera hace minutos.

Lo mejor es, si conocemos a alguien de este signo que piensa que lo ofendimos, directamente olvidar que lo conocemos, porque estar cerca suyo sólo nos puede traer problemas.

Cáncer

Los del signo del cangrejo cuando están enojados sólo pueden pensar en la venganza. Son de los más impulsivos de todo el horóscopo, por lo que a veces tienen reacciones desmedidas.

Una vez que concretan esta revancha, los cáncer a veces se calman, pero hasta ese momento no dejan de pensar en el daño que creen que les hicieron.

Piscis

Tienen mucha memoria, pero esto también aplica para las cosas malas. Los piscis son incapaces de soltar el pasado, y pueden vivir años encerrados en el rencor.

Los nacido bajo este signo a veces se concentran en destrozar a quien les hizo daño, al punto del que se olvidan de su propia vida, y esto puede tener graves consecuencias.