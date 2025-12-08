Receta de rosca navideña: esponjosa, frutal y deliciosa

cocina
Receta de rosca navideña: esponjosa, frutal y deliciosaDisfrutá de la Navidad con esta rosca esponjosa, rellena de frutas secas y glaseado, perfecta para compartir en familia.
La Navidad no solo se celebra con luces y regalos, sino también con sabores que nos llenan de nostalgia y alegría. Entre ellos, la rosca de Navidad se destaca como un clásico que no puede faltar en la mesa. Su masa esponjosa, combinada con un relleno dulce de frutas secas y nueces, y rematada con un glaseado brillante, convierte cada porción en un verdadero placer para compartir en familia. Prepararla no solo es una tradición, sino también una forma de llenar el hogar de aromas festivos que despiertan recuerdos y crean nuevos momentos memorables.
Ingredientes
Para la masa:
- 1 taza de leche tibia
- 1/2 taza de azúcar
- 2 1/4 cucharaditas de levadura seca activa
- 4 tazas de harina para todo uso
- 1/2 taza de manteca derretida
- 3 huevos
- 1 cucharadita de sal
Para el relleno:
- 1 taza de frutas secas mixtas (pasas, higos, ciruelas, etc.)
- 1/2 taza de almendras o nueces picadas
- 1/4 taza de azúcar morena
- 1 cucharadita de canela en polvo
Para el glaseado:
- 1 taza de azúcar impalpable
- 2 cucharadas de leche
- 1/2 cucharadita de extracto de vainilla
Preparación
1. Activar la levadura
En un tazón pequeño, mezcla la levadura con la leche tibia y el azúcar. Deja reposar 10 minutos hasta que la mezcla esté espumosa.
2. Preparar la masa
En un tazón grande, combina la harina y la sal. Agrega la levadura activada, la manteca derretida y los huevos. Mezcla hasta obtener una masa suave y elástica. Amasa durante 8-10 minutos.
3. Primer levado
Cubre la masa con un paño húmedo y deja reposar en un lugar cálido durante aproximadamente 1 hora, o hasta que duplique su tamaño.
4. Preparar el relleno
En un tazón, mezcla las frutas secas, las nueces, el azúcar morena y la canela. Reserva.
5. Formar la rosca
Divide la masa en dos partes iguales. Estira cada parte en un rectángulo y esparce uniformemente el relleno. Enrolla cada rectángulo en un cilindro y entrelaza los dos cilindros formando una trenza. Une los extremos para cerrar el círculo.
6. Segundo levado
Coloca la rosca en una bandeja para hornear y deja reposar otros 30 minutos, cubierta con un paño limpio.
7. Hornear
Precalienta el horno a 180?°C y hornea la rosca durante 25-30 minutos, hasta que esté dorada. Deja enfriar completamente antes de glasear.
8. Glaseado y decoración
Mezcla el azúcar impalpable con la leche y la vainilla hasta obtener una consistencia suave. Vierte sobre la rosca enfriada y, si quieres, añade frutas confitadas o decoraciones festivas.
Consejos adicionales
- Puedes cambiar el relleno según tu gusto: dátiles, cerezas o nueces pecanas son excelentes opciones.
- Para un aroma extra, agrega ralladura de naranja o limón a la masa.
- Conserva la rosca en un recipiente hermético para que mantenga su frescura por más tiempo.