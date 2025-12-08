Receta de rosca navideña: esponjosa, frutal y deliciosa

La Navidad no solo se celebra con luces y regalos, sino también con sabores que nos llenan de nostalgia y alegría. Entre ellos, la rosca de Navidad se destaca como un clásico que no puede faltar en la mesa. Su masa esponjosa, combinada con un relleno dulce de frutas secas y nueces, y rematada con un glaseado brillante, convierte cada porción en un verdadero placer para compartir en familia. Prepararla no solo es una tradición, sino también una forma de llenar el hogar de aromas festivos que despiertan recuerdos y crean nuevos momentos memorables.

Ingredientes

Para la masa:

1 taza de leche tibia

1/2 taza de azúcar

2 1/4 cucharaditas de levadura seca activa

4 tazas de harina para todo uso

1/2 taza de manteca derretida

3 huevos

1 cucharadita de sal

Para el relleno:

1 taza de frutas secas mixtas (pasas, higos, ciruelas, etc.)

1/2 taza de almendras o nueces picadas

1/4 taza de azúcar morena

1 cucharadita de canela en polvo

Para el glaseado:

1 taza de azúcar impalpable

2 cucharadas de leche

1/2 cucharadita de extracto de vainilla

Preparación

1. Activar la levadura

En un tazón pequeño, mezcla la levadura con la leche tibia y el azúcar. Deja reposar 10 minutos hasta que la mezcla esté espumosa.

2. Preparar la masa

En un tazón grande, combina la harina y la sal. Agrega la levadura activada, la manteca derretida y los huevos. Mezcla hasta obtener una masa suave y elástica. Amasa durante 8-10 minutos.

3. Primer levado

Cubre la masa con un paño húmedo y deja reposar en un lugar cálido durante aproximadamente 1 hora, o hasta que duplique su tamaño.

4. Preparar el relleno

En un tazón, mezcla las frutas secas, las nueces, el azúcar morena y la canela. Reserva.

5. Formar la rosca

Divide la masa en dos partes iguales. Estira cada parte en un rectángulo y esparce uniformemente el relleno. Enrolla cada rectángulo en un cilindro y entrelaza los dos cilindros formando una trenza. Une los extremos para cerrar el círculo.

6. Segundo levado

Coloca la rosca en una bandeja para hornear y deja reposar otros 30 minutos, cubierta con un paño limpio.

7. Hornear

Precalienta el horno a 180?°C y hornea la rosca durante 25-30 minutos, hasta que esté dorada. Deja enfriar completamente antes de glasear.

8. Glaseado y decoración

Mezcla el azúcar impalpable con la leche y la vainilla hasta obtener una consistencia suave. Vierte sobre la rosca enfriada y, si quieres, añade frutas confitadas o decoraciones festivas.

Consejos adicionales