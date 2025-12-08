Tarot: alguien siente nostalgia por el pasado

Carta 1) Ocho de bastos: comunicaciones. Acciones rápidas. Novedades.

Carta 2) Caballero de copas: entusiasmo. Alegría. Sentimientos. Emociones. Romanticismo

Carta 3) Seis de copas: pasado. Nostalgia. Extrañar. Pureza. Sinceridad. Amor. Bondad

Mensaje final

Alguien siente nostalgia por lo que tenía en su pasado, puede ser incluso un pasado de mucho tiempo atrás. La persona extraña los sentimientos sinceros que alguna vez experimentó por parte de alguien que lo cuidaba y le expresaba un amor puro y verdadero. Esta persona desearía de corazón poder volver el tiempo atrás para sentir nuevamente ese amor tan hermoso y romántico que lo ilusionaba y lo entusiasmaba. Tal vez aún sea posible y esta persona lo va a intentar, se va a comunicar con quien corresponda y tomará acciones rápidas con la esperanza de recuperar el vínculo con quien nunca olvidó y que a pesar del tiempo transcurrido, aún extraña. Ojalá el universo conspire para que ese encuentro se haga realidad porque las intenciones de esta persona son limpias y llenas de sentimientos positivos. El verdadero amor merece ser vivido.