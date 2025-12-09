Grisines caseros: palitos de pan crujientes y deliciosos

cocina
Grisines caseros: palitos de pan crujientes y deliciososLos grisines caseros son palitos de pan crujientes por fuera y tiernos por dentro, perfectos para acompañar comidas o disfrutar como aperitivo.
Los grisines, esos palitos de pan dorados y crujientes por fuera, tiernos por dentro, son ideales para acompañar tus comidas o disfrutar como aperitivo. Prepararlos en casa es más fácil de lo que parece y te permite personalizarlos con tus semillas favoritas.
Ingredientes
- 500 g de harina de trigo
- 10 g de sal
- 10 g de azúcar
- 15 g de levadura fresca
- 300 ml de agua tibia
- 50 ml de aceite de oliva
- Semillas de sésamo o amapola (opcional, para decorar)
Preparación paso a paso
1. Activar la levadura
Disolver la levadura en el agua tibia con una pizca de azúcar. Dejar reposar unos minutos hasta que se forme espuma.
2. Mezclar los ingredientes secos
En un bol grande, combinar la harina, la sal y el azúcar.
3. Formar la masa
Añadir la levadura activada y el aceite de oliva a los ingredientes secos. Mezclar hasta obtener una masa homogénea.
4. Amasar
Volcar la masa sobre una superficie enharinada y amasar durante 10 minutos, hasta que quede suave y elástica.
5. Dejar que la masa leve
Colocar la masa en un recipiente enharinado, cubrir con un paño húmedo y dejar reposar en un lugar cálido aproximadamente 1 hora, o hasta que duplique su tamaño.
6. Formar los grisines
Dividir la masa en porciones pequeñas y formar cilindros delgados y alargados, como palitos de pan.
7. Hornear
Precalentar el horno a 180°C. Colocar los grisines en una bandeja para horno y hornear durante 15-20 minutos, hasta que estén dorados.
8. Decorar (opcional)
Espolvorear semillas de sésamo o amapola antes de hornear para un toque extra de sabor y presentación.
Consejos del chef
- Para grisines aún más crujientes, estira los palitos lo más finos posible.
- Conservá los grisines en un recipiente hermético para que mantengan su textura.
- Podés añadir hierbas secas a la masa para un sabor diferente.