Grisines caseros: palitos de pan crujientes y deliciosos

Los grisines, esos palitos de pan dorados y crujientes por fuera, tiernos por dentro, son ideales para acompañar tus comidas o disfrutar como aperitivo. Prepararlos en casa es más fácil de lo que parece y te permite personalizarlos con tus semillas favoritas.

Ingredientes

Noticias Relacionadas Suflé de queso: el clásico francés esponjoso y delicioso

500 g de harina de trigo

10 g de sal

10 g de azúcar

15 g de levadura fresca

300 ml de agua tibia

50 ml de aceite de oliva

Semillas de sésamo o amapola (opcional, para decorar)

Preparación paso a paso

1. Activar la levadura

Disolver la levadura en el agua tibia con una pizca de azúcar. Dejar reposar unos minutos hasta que se forme espuma.

2. Mezclar los ingredientes secos

En un bol grande, combinar la harina, la sal y el azúcar.

3. Formar la masa

Añadir la levadura activada y el aceite de oliva a los ingredientes secos. Mezclar hasta obtener una masa homogénea.

4. Amasar

Volcar la masa sobre una superficie enharinada y amasar durante 10 minutos, hasta que quede suave y elástica.

5. Dejar que la masa leve

Colocar la masa en un recipiente enharinado, cubrir con un paño húmedo y dejar reposar en un lugar cálido aproximadamente 1 hora, o hasta que duplique su tamaño.

6. Formar los grisines

Dividir la masa en porciones pequeñas y formar cilindros delgados y alargados, como palitos de pan.

7. Hornear

Precalentar el horno a 180°C. Colocar los grisines en una bandeja para horno y hornear durante 15-20 minutos, hasta que estén dorados.

8. Decorar (opcional)

Espolvorear semillas de sésamo o amapola antes de hornear para un toque extra de sabor y presentación.

Consejos del chef