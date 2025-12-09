Suflé de queso: el clásico francés esponjoso y delicioso

El suflé de queso es un clásico de la cocina francesa, famoso por su textura ligera y aireada y su sabor intenso. Aunque su preparación pueda parecer complicada, siguiendo algunos pasos clave lograrás un plato elegante y delicioso, ideal para sorprender en cualquier ocasión.

Ingredientes (4 porciones)

50 g de manteca

50 g de harina

250 ml de leche

150 g de queso rallado (emmental, gruyère o parmesano)

4 huevos

Sal y pimienta a gusto

Nuez moscada (opcional)

Manteca y pan rallado para el molde

Preparación paso a paso

1. Preparar la base del suflé

Derrite la manteca en una cacerola a fuego medio y añade la harina. Cocina durante un minuto, removiendo constantemente, hasta obtener una pasta homogénea. Incorpora la leche poco a poco, batiendo para evitar grumos, y cocina hasta que espese. Retira del fuego.

2. Agregar el queso y las yemas

Con la mezcla aún caliente, añade el queso rallado y mezcla hasta que se derrita. Incorpora las yemas de huevo una a una, batiendo bien después de cada adición. Condimenta con sal, pimienta y nuez moscada al gusto.

3. Batir las claras a punto de nieve

En un bol limpio y seco, bate las claras hasta que formen picos firmes. Este paso es fundamental para lograr un suflé esponjoso.

4. Integrar las claras a la mezcla

Añade las claras batidas con movimientos envolventes, de manera suave, para no perder el aire incorporado.

5. Hornear el suflé

Precalienta el horno a 180°C. Unta un molde con manteca y espolvorea pan rallado. Vierte la mezcla y hornea durante 25-30 minutos, hasta que el suflé esté dorado y haya subido. No abras el horno mientras se cocina.

6. Servir y disfrutar

Sirve inmediatamente para conservar su textura esponjosa. Puedes acompañarlo con una ensalada fresca o pan tostado.

Consejos del chef