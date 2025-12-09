Suflé de queso: el clásico francés esponjoso y delicioso

cocina
Suflé de queso: el clásico francés esponjoso y deliciosoUn suflé de queso esponjoso y lleno de sabor, perfecto para sorprender con un plato clásico de la cocina francesa, fácil de preparar si seguís los pasos correctos.
El suflé de queso es un clásico de la cocina francesa, famoso por su textura ligera y aireada y su sabor intenso. Aunque su preparación pueda parecer complicada, siguiendo algunos pasos clave lograrás un plato elegante y delicioso, ideal para sorprender en cualquier ocasión.
Ingredientes (4 porciones)
- 50 g de manteca
- 50 g de harina
- 250 ml de leche
- 150 g de queso rallado (emmental, gruyère o parmesano)
- 4 huevos
- Sal y pimienta a gusto
- Nuez moscada (opcional)
- Manteca y pan rallado para el molde
Preparación paso a paso
1. Preparar la base del suflé
Derrite la manteca en una cacerola a fuego medio y añade la harina. Cocina durante un minuto, removiendo constantemente, hasta obtener una pasta homogénea. Incorpora la leche poco a poco, batiendo para evitar grumos, y cocina hasta que espese. Retira del fuego.
2. Agregar el queso y las yemas
Con la mezcla aún caliente, añade el queso rallado y mezcla hasta que se derrita. Incorpora las yemas de huevo una a una, batiendo bien después de cada adición. Condimenta con sal, pimienta y nuez moscada al gusto.
3. Batir las claras a punto de nieve
En un bol limpio y seco, bate las claras hasta que formen picos firmes. Este paso es fundamental para lograr un suflé esponjoso.
4. Integrar las claras a la mezcla
Añade las claras batidas con movimientos envolventes, de manera suave, para no perder el aire incorporado.
5. Hornear el suflé
Precalienta el horno a 180°C. Unta un molde con manteca y espolvorea pan rallado. Vierte la mezcla y hornea durante 25-30 minutos, hasta que el suflé esté dorado y haya subido. No abras el horno mientras se cocina.
6. Servir y disfrutar
Sirve inmediatamente para conservar su textura esponjosa. Puedes acompañarlo con una ensalada fresca o pan tostado.
Consejos del chef
- Usa huevos frescos para lograr un mejor batido.
- Evita abrir el horno antes de tiempo para que el suflé no se baje.
- Para un toque gourmet, añade hierbas frescas o una pizca de mostaza a la mezcla.