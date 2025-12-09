Tarot: se aproximan decisiones fuertes

Carta 1) Ocho de copas: alejarse. Tomar un camino desconocido. Dejar afectos y sentimientos atrás.

Carta 2) Reina de bastos: poder. Fuego. Pasión. Liderazgo. Autoridad que puede ser autoritarismo. Acción

Carta 3) Rey de oros: abundancia. Poder. Riqueza.

Mensaje final

Alguien se fue de un lugar o situación. Se retiro con fuertes sentimientos por lo que dejaba, partió entre gallos y medianoche detrás de un futuro incierto, tal vez con dolor y poca claridad acerca de lo que le esperaba. Se centró en una gran pasión que sentía por alguien o algo, tomó fuertes acciones dejándose guiar por el deseo y la ambición. Dos cosas movieron a esta persona: sus impulsos y deseos pasionales y el pensar en los beneficios materiales que obtendría. Pasión y dinero juntos hacen el combo perfecto que este alguien compró sin tener en cuenta sus sentimientos y los de otros que dejaba atrás. Imaginó un futuro espléndido. No obstante, no estuvo a pleno en el nuevo lugar, basta observar la posición del rey de oros, confortable en su trono, con las piernas hacia la pasión, pero la cabeza mirando para otro lado. No se sabe que está mirando o en qué está pensando, pero hay algo que no puede soltar, ni dejar de mirar, es como si supiera que donde está no es el lugar definitivo. La pregunta que deja abierta el tarot es ¿qué va a pasar cuando la pasión, que no debería confundirse con el amor, se apague? ¿será suficiente el dinero para quedarse en la zona de poder y confort, o se necesita algo más para ser feliz? No se sabe como finaliza esta historia que tiene un final abierto, lo que sí queda claro es que la persona cambió afectos abundantes y verdaderos, por dinero, poder y pasión que ahora parecen no ser suficientes para ser feliz. Se aproximan decisiones fuertes para esta persona. Decisiones basadas ya no en los impulsos y ambiciones, sino en la razón, la verdad y los sentimientos sinceros. Cada quien actuará según su libre albedrío, por lo tanto, las consecuencias serán distintas para cada persona.