Tarot del colibrí para el 10 de febrero

Carta 1) Reina de copas:

Amor. Bondad. Equilibrio emocional. Empatía.

Carta 2) Anciana de copas:

Amor. Bondad. Sabiduría. Belleza interior y exterior.

Carta 3) Anciana de espadas:

Claridad mental. Razón. Verdad. Determinación. Honestidad. Límites.

Mensaje final

Las cartas dejan ver el proceso que alguien ha vivido a lo largo del tiempo y durante el cual se han hecho grandes aprendizajes. Es importante recordar que lo que leen las cartas son energías, por lo cual aunque en las imágenes aparezca un género determinado, es sólo una representación de una energía, que como tal puede ser de cualquier género. Pero volviendo al mensaje de las cartas, estas hablan de una persona muy amorosa, empática, equilibrada e intuitiva que más allá que seguramente ha pasado por momentos muy difíciles en su vida en donde tal vez se ha sentido en la oscuridad, siempre ha mantenido su copa de amor en alto, es decir ha conservado la bondad como prioridad entre los valores que son parte de su esencia. Los golpes en vez de derribarla o volverla resentida la han hecho evolucionar aún más. Sigue siendo alguien generoso, empático y muy intuitivo, sólo que ahora no expresa abiertamente su vulnerabilidad, cuida de sí mismo, en algún punto se resguarda, aunque siempre estará dispuesto a escuchar y ayudar a quien se lo pida con sinceridad, porque ante todo no tolera la mentira. Esta persona ama la verdad, y además de la intuición sabe utilizar muy bien su inteligencia para cuando lo que se requiere es elaborar estrategias muy racionales. La Anciana de espadas nos dice además, que se ha aprendido a poner límites claros. Ser una persona bondadosa no significa permitir que otros nos maltraten, nos quieran manipular o hacer algún tipo de daño. Poner límites adecuados para preservarnos y cuidar nuestra paz es algo totalmente saludable y necesario. Felicitaciones para aquellos que se sientan identificados con este mensaje. Lo están haciendo muy bien!