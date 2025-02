Tarot del colibrí para el 11 de febrero

Carta 1 - Tres de bastos:

Tomar acción. Salir de una zona de confort. Deseo de ir hacia un horizonte que se vislumbra como algo muy bueno. Pasión

Carta 2 - Dos de espadas:

Decisión. Buscar las respuestas en el interior de la persona. Predominio racional.

Carta 3 - Diez de bastos:

Sobrecarga. Agotamiento. Cansancio. Responsabilidades.

Mensaje final:

Alguien siente que no da más con un peso que lleva a cuestas, es una carga muy pesada que le ha provocado un cansancio extremo. La carga puede ser una situación laboral, algún conflicto con una persona o con la familia, algo que se ha hecho mal y ha generado culpa o remordimiento, una verdad oculta, etc. Lo cierto es que se han llevado las cosas al punto del agotamiento. Esta persona sabe que debe tomar una decisión muy racional para salir de esa situación. Las cartas dicen que aunque no se tenga total claridad con respecto a esa decisión, deben buscarse las respuestas en el propio interior, sin dejarse llevar por opiniones ajenas. Solo la persona sabe que quiere hacer y por qué. Al fin y al cabo es ella la que lleva el peso sobre sus hombros y quien necesita liberarse. El tarot dice que este alguien debe elaborar una estrategia, un plan de acción y salir de un lugar físico y/o socio afectivo en donde ya no aguanta permanecer por más tiempo. Este sujeto desea con mucha pasión dirigirse hacia otro lugar. Si ya no se es feliz donde se está, entonces es momento de tomar la firme decisión de cambiar, tal vez sea hora de arriesgarse a dar un primer paso hacia lo que tanto se desea y cumplir un sueño. Vinimos a este mundo a ser felices, no ha vivir padeciendo, por eso hay que atreverse a cambiar el rumbo, a soltar cargas innecesarias, a tomar decisiones y a caminar confiados hacia nuevos rumbos donde los sueños se hagan realidad. El poder de decisión sobre la propia vida es de cada quien por derecho, en eso consiste el libre albedrío.