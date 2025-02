Tarot del colibrí para el 12 de febrero

Las cartas hablan sobre una persona que está atravesando un momento de confusión y dualidad en su vida. Se presentan ante ella dos opciones, dos situaciones, dos caminos y se debe elegir sólo una de ellas. No hay posibilidad de quedarse con ambas opciones. Esas opciones pueden ser dos estudios, dos trabajos, quedarse o irse, elegir entre dos personas, etc. La persona es presa de la indecisión y no sabe que hacer. Es probable que sienta atracción y afinidad por igual. Es claro que se encuentra en una encrucijada que le provoca incertidumbre, ansiedad y desequilibrio. Sabe que en algún momento tendrá que elegir para recobrar la calma y tomar las riendas de su vida en una dirección determinada. Sólo la persona tiene la respuesta y la solución. La decisión es suya y está en su mente y en su corazón. El consejo de las cartas es meditar, reflexionar consigo misma, escuchar lo que le dice la razón, pero también la intuición y el corazón. Dejar de escuchar los ruidos y consejos del afuera y tomar un tiempo de introspección donde se puedan hacer preguntas importantes, como por ejemplo quien soy en este momento de mi vida? Cómo he llegado a ser esta persona? Cuáles son mis virtudes? Cuáles son mis defectos? Qué puedo cambiar? Qué quiero ahora para mí vida? Con qué situación o persona siento más afinidad? Qué cosas o personas tienen más reciprocidad conmigo? Hacia donde me lleva mi corazón? Dónde intuyo que voy a estar feliz? Si la persona siente que no puede resolver este dilema, que sin dudas la perturba, podría tal vez buscar una ayuda profesional, por ejemplo, concurrir a una terapia donde pueda encontrar la claridad que necesita. Da la impresión que está persona tiene fuertes apegos o lazos y no ha aprendido a tolerar la frustración y hacer los duelos que toda elección supone, porque siempre que elegimos algo, renunciamos a cosas que quedan atrás, cosas que se van a perder y con las que hay que hacer un duelo. Así es la vida, es una permanente elección, y es a través de esas elecciones que vamos construyendo nuestro destino.