Tarot del Colibrí para el 13 de febrero

Carta 1) Cuatro de copas: apatía. Desgano. Indiferencia. Obstinación. Depresión. Inacción.

Carta 2) La emperatriz: madre tierra fértil y abundante. Reina de reinas. Poder. Belleza. Inteligencia. Bondad

Carta 3) El colgado: ver las cosas desde otro punto de vista. Darse cuenta. Tener una idea. Inacción.

Mensaje final:

La figura que domina la escena es la emperatriz ocupando el lugar central, con ella en esa posición, las cartas nos dicen que la persona se está empoderando y que está trabajando en sí misma para tener el pleno control de sus emociones y sentimientos. Puede que esta persona haya atravesado una etapa de estancamiento donde se ha quedado inactiva y bajo el predominio de sentimientos negativos de apatía, indiferencia y obstinación, alguien que se había cruzado de brazos y piernas sin hacer nada más que mirar su ombligo, de manera egocéntrica. Desde esa posición ha pasado a la del colgado, que representa un gran avance con respecto al cuatro de copas, si bien en ambos casos hay inacción, el colgado puede contemplar la realidad desde una perspectiva distinta, ha comenzado a tomar conciencia de sí mismo y de las necesidades de los demás. Ya no se mira su ombligo, mira a los otros, e incluso piensa en renunciar a su orgullo en función de un bien mayor, representado por la emperatriz. El colgado empieza a darse cuenta de lo que realmente es importante en su vida, del valor de personas y cosas simples que antes no podía o no quería ver. El colgado es alguien que se está transformando, quiere paz, armonía y equilibrio para sí mismo y para sus seres queridos y está dispuesto a renunciar a todo lo que le impida tener el dominio de sus emociones para recuperar el equilibrio y madurar.