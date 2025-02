Tarot del colibrí para el 14 de febrero

Carta 1) Seis de bastos: triunfo. Éxitos. Reconocimientos. Acciones que llegan a buenos resultados.

Carta 2) As de bastos: nuevos comienzos. Acción apasionada.

Carta 3) El mago: ilusión. Manifestación. Inicio. Pureza. Conexión con la realidad y con lo celestial. Habilidad. Preparación.

Mensaje final

Hay dos cartas en esta tirada que hablan de iniciar algo, dos cartas de mucha fuerza y pasión, el As de bastos y el Mago. Se da comienzo a algo, por ejemplo: una relación, un trabajo, un proyecto, un estudio, un viaje soñado, etc. Es un comienzo que despierta mucha ilusión, fantasías, pasión, sea lo que sea para cada quien, es algo muy deseado por la persona, quien se va a jugar entera por ese sueño, por eso las acciones que realizará serán muy potentes y determinadas. Esta persona siente mucha confianza en sí misma, conoce y maneja a la perfección las herramientas que posee, que por lo demás, son todas las necesarias para conseguir un triunfo. Va por todo y aspira a tener éxito y cumplir su deseo. El tarot dice que es muy probable que se obtenga lo que se busca. El mago no cree en imposibles y si es preciso hará magia para obtener un triunfo. Muy buenas predicciones para esta persona.