Tarot del colibrí para el 17 de febrero

Carta 1) Diez de copas:

Hogar. Familia. Estabilidad. Abundancia. Amor. Plenitud.

Carta 2) Reina de bastos:

Acción. Sentido práctico. Pasión. Inteligencia. Poder. Autoridad que puede llegar a ser autoritarismo. Determinación.

Carta 3) La justicia:

Orden. Ley. Verdad. Ecuanimidad.

Mensaje final:

Las cartas podrían estar dando dos mensajes distintos. Una lectura posible sería que alguien de carácter muy dominante y apasionado está dispuesto a defender a capa y espada la estabilidad de su familia y si para ello tiene que recurrir a la justicia lo hará. Luchará con todas sus fuerzas para defender su hogar y la tranquilidad de los suyos. Una segunda lectura podría ser que una persona muy dominante y con gran poder de seducción se ha interpuesto en una familia bien constituida, tal vez provocando conflictos o destrucción de los vínculos existentes. Pero ahora le llega la justicia con su espada de verdad y equilibrio. No obstante, esta persona sigue en su actitud desafiante, incluso frente a la misma justicia. Siente que ella tiene el poder y que nadie, ni siquiera la justicia divina podrá quitárselo, tal su grado de soberbia. Sin embargo, más tarde o más temprano, quiera o no esta persona, la justicia llegará a su vida, destruyendo todo lo que se quiso obtener con malas artes. No se puede ir contra los designios de Dios.